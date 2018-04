Sportovcům může k medaili pomoci sex

Mají se tedy závodníci na rozdíl od závodnic pohlavního aktu před výkonem raději vyvarovat? Podle sexuologa Radima Uzla k tomu není důvod a pověry o škodlivosti sexu při sportu jsou lehce vysvětlitelné.

"Sportu nevadí ani tak sex, jako spíše okolnosti, které jsou s ním spojeny. U mužů totiž bývá sex často spojen s vyhledáváním nějakých nových kontaktů, případně flámováním a konzumací alkoholu," říká Uzel.

"Ženy k tomu naopak přistupují střízlivěji, tedy netoulají se po nocích, nehledají prostitutky a podobně," vysvětluje.

Sex je pro sport pozitivní

Podle jeho slov může někdy sex výkon sportovce dokonce vylepšit. "Pokud je mužům zajištěna sexuální aktivita s legitimní partnerkami, třeba na soustředění či větších závodech, je to naopak ku prospěchu věci."

"Ty lidi to uklidní, zpravidelní to jejich životosprávu, neflámují a tak dále," vysvětluje Uzel.

S tím souhlasí i sexuolog Ondřej Trojan. "Když se sportovec nevěnuje sexu celou noc, ale třeba jen večer před závodem a pak se vyspí, jeho výkon to nemůže negativně ovlivnit. I když bych možná nevolil sex jako ideální rozcvičku ráno, než jde trať či zápas."

"Pohlavní akt ovlivní sportovní výkon spíš pozitivně. Psychika totiž hraje velkou roli a když je člověk uspokojený, samozřejmě bude ve větší pohodě," konstatuje Trojan.

Po sexu zapůsobí hormony

Pověry, které tvrdí, že jsou neuspokojení sportovci výbušnější, a tím pádem dokážou podat lepší výkon, jsou i podle Trojana neopodstatněné.

"Bojovnost by teoreticky mohla být ovlivněna hladinou testosteronu. To je hormon, který přispívá určitým způsobem právě k bojovnosti a soutěživosti a hraje větší roli u mužů," říká sexuolog.

"Je ale prokázáno," říká Trojan, "že hladina testosteronu se po souloži příliš nemění." Po sexu spíš příznivě zapůsobí jiný hormon zvaný prolaktin, který se zvedne zhruba dvě hodiny po styku. Prolaktin sportu také neškodí, protože podporuje další sexuální chuť muže."

Sex pomohl i rekordmanům

Proti sexu před zápasem není ani hokejový trenér a kapitán zlatého naganského týmu Vladimír Růžička. "To záleží na názoru každého jednotlivce. Každý dělá, co mu vyhovuje, aby byl na zápas připravený co nejlépe," směje se.

Podle sexuolog Radima Uzla rozhodně není možné předpokládat, že by u mužů nebo u žen došlo v důsledku sexuálních aktivit k nějakému oslabení sportovního výkonu.

"To je naprostý nesmysl. Dokonce je prokázáno, že mnohé světové rekordy padly poměrně bezprostředně po souloži," uzavírá lékař.