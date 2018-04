Špatný pitný režim je prý příčinou až šesti procent všech nemocí

Dostatečné zavodnění ukazuje světle žlutá barva moči, je-li tmavší, tělu voda chybí.

Napít se až při pocitu žízně je podle lékaře Jarkovského pozdě, to už je člověk mírně dehydrovaný. Projeví se to bolestí hlavy a zhoršením koncentrace. "Málokdo si uvědomuje, že tyto obtěžující příznaky způsobil zanedbaný pitný režim," upozornil.

Příjem tekutin by měl být vyvážený a rozložený do celého dne. Základem by měla být voda. Nejlépe je začít den tím, že si člověk hned po probuzení dá sklenici pramenité vody s čerstvě vymačkaným citronem. Kyselá chuť tělo probere a voda tělo zavodní a nastartuje zažívací trakt a metabolismus.

Voda Lidské tělo tvoří ze 70 procent voda. Tělo ji ztrácí pocením či dýcháním.

Pravidlem by měla být sklenice vody ke každému hrnku kávy či černého čaje, protože tyto nápoje odvodňují. Dobré je pít čistou vodu, komu ale moc nechutná, může si dát vodu s příchutí. Pije pak častěji prostě proto, že mu nápoj chutná. Po práci nebo po škole je dobré dát si na stůl láhev vody a sklenici, aby byl nápoj stále před očima, do večera se tak postupně vypije.

Voda by se měla stát běžnou součástí denního stravovacího režimu, měla by doplňovat snídani, oběd, večeři i všechny svačiny během dne. Kdo se napije před jídlem, naplní si vodou zčásti žaludek a sní pak menší porci. Tělu dodá vodu zelenina a ovoce, vhodné jsou salátové okurky či melouny. K obědu nebo večeři se doporučuje polévka, i ta přidá tekutiny do celkové bilance.