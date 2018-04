Špatná strava vám zničí plíce

V pondělí to v odborném časopise Chest oznámili američtí vědci. Slabší plíce zjistili u mládeže, v jejíž stravě bylo málo vitaminu C. Ti, jimž chyběl vitamin E, obsažený hlavně v rostlinných olejích a ořechových jádrech, zase častěji trpěli astmatem. Podle Jane Burnsové je doporučená denní dávka vitaminu C, tedy 85 miligramů, v dospívajícím věku pro zdravý rozvoj plic nedostačující.

Zdravotní problémy s plícemi spojují s nezdravými stravovacími návyky také jiné studie.

Burnsová s kolegy do svého výzkumu zařadili přes 2100 amerických a kanadských středoškoláků. Podobně jako autoři jiných studií zjistili, že mnoho lidí v této věkové kategorii nekonzumuje denní doporučené množství zeleniny a ovoce. Pouze 11 procent účastníků průzkumu doplňovalo stravu pravidelně umělými vitaminy. U osob s nízkým obsahem vitaminu a nenasycené mastné kyseliny omega-3 ve stravě se častěji než u ostatních objevily dýchací potíže.

Burnsová řekla, že organismus před nimi dokáže chránit i mírná dávka kyseliny omega-3. Tato látka je nečastěji obsažena v rybách, které se oblibě dospívajících rozhodně netěší, ale je také v jádrech ořechů, ve lněném oleji a některých druzích zeleniny.