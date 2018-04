Děti se ve školách stydí, na záchod raději chodí až doma

Představte si kabinky oddělené plechovými dveřmi, které ale nejdou zavřít. To je zřejmě ten nejzávažnější problém, jenž trápí většinu českých a slovenských škol.



Nedostatky v soukromí při používání toalet potvrzuje polovina dotázaných ředitelů.



Podle červencového průzkumu MRThink, který proběhl na skoro 250 mateřských a základních školách, kritizují nedostatek soukromí na toaletách nejen děti, ale také jejich rodiče.



„Řada dětí má obtíže s vykonáváním potřeby ve stresu, proto raději méně pijí a čekají až na domácí prostředí. Jiné děti řeší tento problém tak, že se snaží odcházet na toaletu v průběhu výuky, ale to obvykle vyvolává otazníky, co tam to dítě dělá?“ říká Jana Zapletalová, předsedkyně Asociace školních psychologů.



Špatně řešené soukromí na toaletách může vést až k poruchám soustředění dětí a dehydrataci.



Problémů je ale víc. Čtyřicet procent rodičů poukazuje na to, že jejich děti musí do školy nosit vlastní toaletní papír a ručníky a záchody prý nevypadají tak, jak by měly.



Problém je i s hygienou. Zkazila děti škola?

Mýt si ruce před jídlem nebo po návštěvě toalety, to se prý ve školách moc nenosí. Přitom 70 procent rodičů tvrdí, že jejich dítě před nástupem do školky či do školy správné hygienické návyky mělo.

Podle vyjádření vedení škol mají děti největší problémy s používáním kapesníků, toaletního papíru (plýtvají jím nebo se špatně utírají) a také s tím, že si neumějí pořádně umýt ruce či používat mýdlo a ručník.

Necelých 40 procent dětí zapomíná pravidelně na mytí rukou a přes pět procent má ještě problémy s pomočováním. Častým problémem, který by měli řešit zejména rodiče, je netrefování se do mísy, nesplachování a podobně. Podle odborníků to hodně souvisí s tím, z jakého sociálního zázemí děti pocházejí.



Měly někdy vaše děti problémy s vykonáváním potřeby ve školce či škole?