Souboj v mluvení - 12 : 1 pro ženy!

Prostě jdou těsně po sobě a náhodou se ocitnou u mušlí ve stejný čas. A nesdělí si tam v podstatě nic.

Úplně všední manželský podvečer

To, co vypadá jako jedna velká legrace, může mít však i vážnější dopad, když se v páru nerespektují geneticky vrozené odlišnosti.

Pohleďme na scénku ze života vzájemně se respektujícího manželského páru v typickém všedním podvečeru, kdy oba přijdou domů z práce.

Ona ho má samozřejmě velmi ráda, a tak se ještě před usednutím do křesla v pokoji, zatepla v předsíni rozhodně ptá: "Co bylo v práci?" "Mhmmm... ale jo, dobrý, jakžtakž," odpoví on. "No tak, co tedy bylo?" naléhá ona. "No vždyť jsem říkal, nic zvláštního," zopakuje on už se stínem údivu v hlase, jak to, že to jednou říci nestačilo.

Rozhostí se mlčení, při němž se oběma honí v hlavě myšlenky; každému však jiné. Její hlava: Co jsem mu udělala, že si se mnou nechce povídat? Dotkla jsem se ho nějak? To snad ne? Vždyť on přece musí z mého zájmu o hovor jasně cítit, jak ho mám ráda, jak s ním tedy honem chci sdílet jeho pocity, komunikovat, vyměňovat informace i emoce...

Jeho hlava: Co jsem jí udělal, že mi nedá pokoj a furt se na něco ptá? Udělal jsem snad dnes v práci málo? Když si uvědomím množství těch tlaků a konfliktů dneska... Jen moje nehynoucí láska k ní je důvodem, že si to i při tom všem stresu dokážu nechat pro sebe, nermoutit a neznepokojovat ještě ji tím vším, co se v práci stalo...

Lovec versus strážkyně

Vysvětlení je opět v dávné roli muže-lovce a ženy-strážkyně ohně. Jak veliký to už musel mít jedinec z lovící tlupy mužů problém, že riskl vyrušení lovené zvěře hovorem a ucedil ke spolulovcům pár slůvek? Mluvit je pro muže ponižující signál, znamená zhruba "já to sám nezvládnu".

Jak velice musela být žena-strážkyně ohně na svoji kamarádku z tlupy nebo na své dítě uražena, jak velice musela být poškozena, aby na chvíli zastavila vodopád svých slov?

A tak pamatujme pro život každodenní - mužský svět: hovor = problém. Mlčení = všechno je v pořádku, věci se zvládají. Ženský svět: hovor = všechno je v pořádku. Mlčení = vznikl nemalý emoční problém v komunikaci.

Poučení: Muži, komunikujte více. Vaší ženě zpravidla nejde o vyřešení dalšího miliontého plus prvního problému, ale o sdílení pocitů. Ženy: Před popovídáním dopřejte mužovi pár desítek minut mlčenlivé přípravy na tu konverzační námahu.

A moc si u něj pomůžete, když mu na samém začátku povídání jasně sdělíte (jako děcku), že v následujícím hovoru po něm nepožadujete definitivní vyřešení nějakého problému.