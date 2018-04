Solárium škodí stejně jako sluneční paprsky

Nečti si v šeru, zkazíš si oči

Čtení v šeru nebo s baterkou pod peřinou nemusí rodiče svým dětem zakazovat. "Tímto způsobem si člověk zrak nezkazí, jen budou jeho oči dříve unavené. V zásadě je ale lepší číst při dobrém osvětlení a z vhodné vzdálenosti," říká oční lékařka Zora Dubská. Nevhodná poloha při čtení však škodí zádům, a proto bychom si měli ideálně číst pouze ustolu a ve správné pozici.

Nešilhej, zůstane ti to

Lékařka Marcela Michaličková, specialistka na strabismus neboli šilhání, tuto pověru vyvrací: "Kdo má dobrou spolupráci mezi oběma očima, tomu zašilhání nevadí."

Při jídle se nesmí pít

Gastroenterolog Tomáš David říká, že rodiče by svým dětem neměli zakazovat při jídle pít. Pro některé lidi je jídlo bez zapíjení nestravitelné, protože mají obtíže s polykáním.

"Při pití sycených nápojů se do žaludku sice dostane i nežádoucí vzduch, který může v důsledku nadýmat, ale těžko si dovedu představit sváteční kachnu bez piva," dodává David. Napití se před jídlem navíc brání přejedení se, čehož využívají lidé, usilující o zhubnutí.

Po vyčištění zubů si mohu vzít jablko

Jakékoli ovoce obsahuje kromě cukru i kyseliny, které změní chemické prostředí v ústech tak, že umožňuje bakteriím růst a množení, což vede ke vzniku zubního kazu. Ani jablko není výjimkou, proto by člověk neměl po vyčištění zubů už opravdu nic jíst a kromě obyčejné vody ani pít. A už vůbec není pravda, že snědením jablka lze nahradit vyčištění zubů.

Kdo jí hodně sladké, bude mít cukrovku

Internista a diabetolog Jan Škrha vysvětluje: "Cukrovka vzniká při určité kombinaci genetických podmínek a životního stylu." Někdo cukrovkou neonemocní, i když běžně jí sladké, někdo při normálním způsobu života cukrovkou onemocní.

Pokud se však někdy v rodině cukrovka objevila, měl by si člověk více hlídat příjem cukrů a tuků a aspoň dvakrát týdně se aktivně pohybovat. Samy o sobě však sladkosti za nemoc nemohou.

Děti musí být hodně oblečené

Rodiče by měli v průběhu celého roku své potomky otužovat. V zimě by je neměli oblékat nadbytečně, stačí jim o vrstvu oblečení méně než dospělým, protože se více hýbou.

Vždy je ale nutné přizpůsobit oděv pohybové aktivitě - dítě sedící hodiny v kočárku potřebuje silnější vrstvu šatstva než malý sportovec, který neustále běhá. Zpotí-li se dítě příliš, je pak větší pravděpodobnost, že se nachladí.

Budou-li se vlasy střihat, porostou rychleji a zesílí

Růst vlasů je dán geneticky v úrovni zhruba třinácti milimetrů za měsíc. Pravidelné zastřihování udržuje vlasy v dokonalém účesu, a pokud je člověk nechá růst, bude se zdát, že pak rostou rychleji. Důvodem je to, že vlasy opouštějí tvar daný jim dokonalým střihem, a to je důvod zdání rychlejšího růstu. Počet vlasových cibulek je vrozený.

Opalování v soláriu je neškodné

V soláriu působí stejné UV záření jako sluneční, škodí tedy podobně - kůže stárne a zvyšuje se pravděpodobnost vzniku nádorů, které se běžně objevují po nadměrném slunění.

"Při špatné nebo nedostatečné údržbě mohou trubice vyzařovat UVC, které se prokázalo jako rakovinotvorné," varuje kožní lékařka Naďa Knotová. Když už, volte moderní zařízení.

Barvením se vlasy poškozují

Do jisté míry je to pravda, barva narušuje strukturu vlasu. Pro ty, kdo touží po blond vlasech, je důležitý údaj o koncentraci peroxidu vodíku v přípravku: čím vyšší procento, tím více vlasům škodí. Ale v zásadě se nedá říci, že se lidé za každou cenu musí smířit s šedinami. Jen by měli uvážlivě vybírat druh barvy.

Make-up škodí pleti

Záleží na konzistenci, krémový a lehký make-up nevadí, hutný může ucpávat póry, a podporovat tak akné. Důležité je vždy se dobře odlíčit. Také se může stát, že kůže bude na některou složku make-upu alergická.

Akné trápí jen adolescenty

Mnoho lidí se potýká s akné i v dospělosti. Třeba u žen se objevuje v závislosti na menstruačním cyklu, před začátkem krvácení se stav zhorší. Nezanedbatelný vliv mají i hormonální výkyvy v těhotenství a při menopauze.

"Trudovitost je ovlivněna převážně hormonálně a geneticky, jídlo nemá na její průběh vliv," vysvětluje dermatoložka Naďa Knotová. Není pravda, že by za ně mohla třeba čokoláda.

Za koktání dítěte mohou rodiče

Logoped Luboš Jeřábek vysvětluje, že například koktavost je často dědičná, ale zdaleka není jediným faktorem pro vznik této poruchy. Vliv má samozřejmě i prostředí nebo filmy, například pohádku o ráčkující princezně kritizovalo mnoho logopedů právě z toho důvodu, že se ji děti snažily napodobovat.

Rodič s vadou řeči tedy předává v genech dítěti takovouto informaci a zároveň od něj syn či dcera chybnou výslovnost nebo koktání odposlouchávají.

Látkové pleny jsou lepší než jednorázové

Dětská lékařka Jana Dosedělová si myslí, že lepší jsou jednorázové, jelikož lépe absorbují vlhkost. Tím snižují dobu, po kterou je citlivá dětská pokožka v kontaktu s močí a stolicí. Není přitom pravda, že by tyto pleny škodily kyčlím.

Matka a malé děti se musí denně koupat

"Denní koupání je určitě možné, ale není nutné. Navíc například u ekzematiků ani není žádoucí, u nich doporučuji koupat obden či za dva dny a denně pouze otírat obličej, ruce a místa zapářky," radí Jana Dosedělová.

Aby rodiče předešli zbytečnému vysušení kůže, měli by dodržet pravidlo tří minut, tedy důkladně namazat kůži maximálně do tří minut po osušení.

Překrmovaný kojenec bude i v dospělosti tlustý

To není tak úplně mýtus, pokud jde o příkrmy či umělou stravu. Plně kojené dítě překrmit nelze, vezme si vždy tolik, kolik potřebuje. Jinak běžně živené dítě by se překrmovat nemělo, protože už v dětství se učí určitým návykům - ve stravování, pohybovém režimu i dalších. Z toho plyne, že pokud se naučí přejídat v dětství, bude to velmi pravděpodobně činit i v dospělosti.

Na popáleniny se musí dát mast, bílek nebo zásyp

Pozor, nikdy nepoužíváme žádné masti, zásypy či léky proti bolesti! Mohou zkreslit pozdější lékařskou diagnózu a v případě použití potravin, jako je vejce nebo máslo, člověk riskuje zanesení infekce. K popálenině je nutné přistupovat jako k otevřené ráně.

Kysané zelí je dobré pro trávení

Ano. Tohle totiž není mýtus, kysané zelí je výborným zdrojem vitaminů a vlákniny, takže neprospívá jen trávicímu traktu, ale i celému organismu.