Sója pomáhá při poškození jater

Účinnými látkami ze sójových bobů chtějí lékaři léčit poškození jater způsobené alkoholem. Takzvané esenciální fosfolipidy by měly přinášet povzbuzující výsledky. Sdělili to odborníci na jednání v Assmannshausenu v německé spolkové republice Porýní - Falci. Při nadměrném užívání alkoholu jsou poškozeny stěny jaterních buněk, které se z části skládají také z fosfolipidů. Tyto látky získané ze sóji podporují játra při jejich znovuobnovování. Řekl to profesor Karl-Josef Gundermann ze Štětína. Recepty ze sóji najdete ZDE.