Co snídají výživoví poradci: jogurty, žitný chléb i ovoce

První jídlo dne bychom si měli podle odborníků dopřát nejpozději hodinu od probuzení. Každá zdravá snídaně by měla obsahovat všechny potřebné živiny, tedy bílkoviny, sacharidy, tuky a také ovoce nebo zeleninu. Důležitý je i pitný režim. K snídani je ideální ovocný, zelený nebo černý čaj. Dopřát si můžete také kávu nebo džus ředěný vodou.

Velikost porce záleží na tom, jestli celý den sedíte v kanceláři, pracujete manuálně či pravidelně sportujete. Orientačně platí, že snídaně dítěte by se měla pohybovat od 1 800 do 2 000 kJ, u dospělého kolem 2 800 kJ a u hubnoucích do 1 800 kJ. Uvedené hodnoty jsou však pouze obecné doporučení, důležitější je složení jednotlivých živin a ne energie.

Snídaně specialistů na výživu

MUDr. Václava Kunová

dietoložka a odborná garantka iniciativy Vím, co jím a piju

Ingredience:

60 g kváskového žitného chleba

150 g bylinkového sýra cottage

100 g rajčat

Nápoje: ovocný čaj, káva latté

Moje snídaně musí být bohatá na bílkoviny, protože ráno mám vždy největší hlad. Zároveň chci, aby měla relativně málo tuků. Z toho důvodu patří snídaně zahrnující sýr cottage k mým nejčastějším. Chléb z žitné nebo někdy i částečně ječné mouky má hodně vlákniny a díky nižšímu glykemickému indexu déle zasytí. Součástí mojí snídaně je téměř vždy i zelenina, teď právě sezonní, na trhu koupená rajčata. Zelenina snídani dodá barvy, svěžest a potřebné vitaminy. Nikdy nesmí chybět ani kofein. Vzhledem k mému nízkému krevnímu tlaku jsou dva šálky kávy po ránu nutností.





Kristýna Báčová

nutriční specialistka Světa Zdraví 4LIFE Praha

Ingredience:

250 g jogurtu

80 g borůvek

jedna lžička medu

jedna lžička chia semínek

Nápoj: Fresh juice, který jsem si udělala ze dvou mrkví a vody.

Z hlediska postupu si ráda šetřím čas, a proto volím jednoduché kombinace jídel. Dnes jsem zvolila pokrm, který spíš chladí organismus, ale mohu si ho dovolit, protože jsem své tělo ráno zahřála cvičením. Zakoupila jsem Hollandia jogurt, borůvky, chia semínka a použila domácí lipový med, který jsem dostala od klientky. K tomu čerstvý mrkvový fresh juice. A proč právě tato snídaně? Přes den hodně zatěžuji oči prací na počítači, a tak si několikrát v týdnu dopřávám borůvky a mrkev, které odstraňují únavu očí a blahodárně působí na zdraví našeho zraku. Nyní přichází období chřipek a díky těmto potravinám chráním i imunitní systém. Jogurt s obsahem probiotických kultur mi zajistí dobrý chod zažívacího systému, který přispívá i k dobré obranyschopnosti těla. Chia semínka jsou přírodní olejnatá semínka, která jsou zdrojem minerálů, bílkovin, vlákniny a hlavně omega-3 mastných kyselin. Navíc jsou ideální při zvýšené fyzické aktivitě nebo stresu. Zvyšují objem potravy bez dodatečné energie, tudíž rychle zasytí, dodají dostatek vápníku, železa a hořčíku. Pro mě jako pro sportovce tedy ideální snídaně.





RNDr. Pavel Suchánek

výživový specialista z IKEM a Fitbee poradny

Ingredience:

žitný chléb

smíchané máslo s margarínem

vesnická šunka nejvyšší jakosti - 96% masa

tvrdý sýr 30% tuku

cherry rajčata ze zahrady od maminky

Nápoje: kvalitní zelený čaj

Rád snídám. Ovšem nejraději si dopřávám kvalitní kváskový žitný chléb z trhu, na který mažu směsný tuk složený z másla a margarínu. Žitný chléb jsem se naučil jíst po absolvování školení programu metabolit balance, kde odborníci z Německa žitný chléb velmi doporučují prakticky jako nejvhodnější pečivo. Máslo v směsném tuku dodává chuť a margarín pro změnu vhodnější tuky. Je to z mého pohledu kompromis mezi zdravím a chutí. Kompromis naopak nedělám v případě šunky. Vybírám vždy nejvyšší jakost a i mezi nimi nejraději šunku od kosti. Snažím se vybírat zároveň tu nejméně slanou šunku. A tvrdý sýr, klasický eidam , ten jím skoro pořád a obložený chléb bez něj by nebyl úplný. Minirajčata ze zahrádky skvěle chuťově obložené plátky chleba doplňují, navíc krásně voní. Někdy přidám i misku jogurtu. Z pohledy výživy snídaně obsahuje škroby s trochou vlákniny, zdravější tuky, dva druhy bílkovin a zeleninu s vitaminy, rostlinnými barvivy a vlákninou. K pití si po ránu moc rád dávám neslazený kvalitní zelený čaj. To je můj start do nového dne.





Ing. Hana Málková

odbornice na výživu ze společnosti STOB

Ingredience:

200 g polotučného jogurtu

100 g ovoce

40 g müsli

Nápoje: černý čaj

Snídani mám ráda sladkou, proto volím nejčastěji jogurt s ovocem a müsli. Střídám různé varianty, a proto se mi tato snídaně asi nikdy nepřejí. Jogurt používám většinou bílý, někdy ho smíchám s tvarohem a ochutím skořicí nebo kakaem. Občas mi vadí kyselá chuť jogurtu, tak si ho trochu přisladím, přidám lžičku džemu, medu, nebo případně smíchám s trochou ovocného jogurtu. Ovoce vybírám podle toho, co je zrovna k dispozici, přes léto to jsou například jahody, třešně, broskve nebo švestky, v zimě banán, jablko, hroznové víno nebo občas sáhnu do zásob v mrazáku. Střídám i různé druhy müsli, někdy použiji jen čisté ovesné vločky, někdy sypané müsli s oříšky a sušeným ovocem a jednou za čas si vyrobím domácí zapékané müsli.

Tato snídaně je podle mého názoru z výživového hlediska vyvážená, díky jogurtu mi dodá bílkoviny a jogurt je vhodný také kvůli prospěšným bakteriím a přítomnosti vápníku. Ovesné vločky nebo müsli mi zajistí vlákninu, polysacharidy a určitý podíl vhodných tuků. Ovoce jednak dodá snídani sladkou chuť, ale i některé vitaminy a další prospěšné látky. Jedinou nevýhodu vidím v trochu vyšším obsahu cukru, který je jednak v čerstvém ovoci, případně v sušeném ovoci v müsli a také zvyšuji jeho obsah, pokud si jogurt přisladím. Ale po ránu trocha cukru určitě neuškodí. A samozřejmě nezapomínám na pitný režim, své ráno si nedokážu představit bez velkého hrnku černého čaje.





PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

dietoložka a odborná garantka iniciativy Vím, co jím a piju

Ingredience:

bílý polotučný jogurt

ovesné vločky neochucené

domácí džem

jablko, borůvky

Nápoje: káva neslazená, čaj s mlékem

Bílý polotučný jogurt je u nás velmi oblíbený. Jogurt ke snídani pro mě představuje jednu porci mléčného výrobku a vědomí, že něco dělám pro zdraví svých kostí. Vločky používám různé, zpravidla pouze obyčejné, neochucené. Nejoblíbenější mám ovesné vločky, protože jsou zdrojem rozpustné vlákniny, která dobře sytí. Velmi dobré jsou ale i žitné nebo pohankové vločky, je fajn jednotlivé druhy střídat. Jogurt ochutím lžičkou domácího džemu, mám v zásobě jahodový, broskvový, meruňkový i rybízový s ostružinami. Džemy vyrábím s nižším obsahem cukru. Snídani doplňuji o ovoce, na druh příliš nehledím, záleží na domácí nabídce. Snídani si nedovedu představit bez neoslazené kávy s mlékem a hrnku čaje.