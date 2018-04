Smrtící kvarteto prozradí metabolický syndrom. Týká se i vás?

Definovat metabolický syndrom není jednoduché. Není to totiž jedna nemoc, ale soubor mnoha problémů. K syndromu pak vedou různé cesty, a navíc nejsou jeho projevy u všech lidí totožné.

Nemoc potřebuje společnost

Historie výzkumu tohoto stavu sahá do osmdesátých let 20. století, kdy se začalo popisovat tzv. "deadly quartet", "smrtící kvarteto" příznaků. Postupně se používaly pojmy jako syndrom X, syndrom 5H a Reavenův syndrom. Dnes se řada hlavních příznaků syndromu v lékařských kruzích již zabydlela, uvádí server http://www,endokrinni-system.cz. O metabolickém syndromu pak odborníci hovoří v případě, že se u pacienta vyskytuje alespoň několik stanovených příznaků. Stručně a výstižně by se tedy metabolický syndrom dal vyjádřit větou: "Nemoc nerada chodí sama."

Hlavní příznaky metabolického syndromu:

vysoký krevní tlak (esenciální hypertenze)

získaná cukrovka (diabetes mellitus II. typu)

obezita typu "jablko" (androidní obezita)

poruchy srážení krve (koagulační)

cholesterolová nerovnováha (dyslipidemie)

Začarovaný kruh nemoci

Problém je v tom, že v kombinaci se jednotlivé složky navzájem posilují, a vzniká tak začarovaný kruh, který vede ke stále závažnější výchylce z rovnováhy.

Typický případ si lze představit takhle: Pan Q. rád jí, v oblibě má hlavně vepřové. Za léta hodování si vypěstoval slušnou obezitu. Jeho tělocvik představuje občasná cesta do restaurace na pár sklenic oroseného piva nebo na zastávku autobusu. K lékaři chodí nerad a málo. V padesáti letech pocítil obtíže, hodně pil a močil, bylo mu špatně. U lékaře mu zjistili cukrovku a vysoký krevní tlak. Laboratorně jsou mu zjištěny všechny složky metabolického syndromu.

Pan Q. bere léky na tlak a diabetes, do změn životosprávy se mu ale moc nechce. Objevují se u něj nepříjemné příznaky dušnosti, má potíže se srdcem (angina pectoris), protože nejvíce postiženou obětí jeho metabolického syndromu jsou jeho cévy. V lepším případě končí po jednom či několika infarktech třeba s bypassem, v horším zemře na nějakou cévní komplikaci v srdci (infarkt) nebo mozku (mrtvice).

Léky fungují, změna životního stylu ještě víc

Metabolický syndrom se léčí pomocí kombinace účinných léků, které potlačují pokud možno všechny jeho projevy. Je to medikace dlouhodobá, v podstatě doživotní. Skutečně účinná je ale změna životosprávy. Pohyb a zdravá strava dokážou zcela zvrátit vývoj příznaků. U mnohých se lze dokonce nadát výrazného zlepšení, pokud pacient zhubne na zdravou (zdravější) hmotnost a získá trochu fyzické zdatnosti. Lékaři většinou ale nemají čas a příležitost provádět pacienty náročným přebudováním životních stereotypů. Metabolickým syndromem je totiž postiženo enormní množství lidí.

I když je rozvoj metabolického syndromu řízen geneticky, velmi spolehlivě se mu lze vyhnout zdravým životním stylem. Zdravé tělo navíc přináší mnohem větší pohodlí, méně bolesti a více energie.