Šípek a máta proti chřipce

20:49 , aktualizováno 20:49

Na chřipku zabírá osvědčená metoda: nasbíráte šípek, nasušíte, přidáte trochu máty. Pak se směs nechá projít varem, přidá se trocha cukru a plátek citronu a pije se po malých doušcích 3-5 krát deně. Mělo by to pomoci. Já jsem se vždy z chřipky dostal. Vyzkoušejte to a uvidíte.