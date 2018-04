Správnými cviky povzbudíte líné žlázy, říká autorka hormonální jógy

Mnoha ženám i mužům změnila hormonální terapie Brazilky Dinah Rodriguezové život. Jiným pomohla k uzdravení, „neplodným“ k potomkům. „Nízká hladina klíčových hormonů znemožní plnohodnotný život a řešení je někdy snazší, než by se zdálo, chce to jen uvědomění a praxi,“ říká téměř devadesátiletá dáma, která v rámci evropské tour přijela i do Prahy.