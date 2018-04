Šest nových metod, které vám napraví poničené nervy

Nové studie ukazují, že léta doporučované metody zvládání stresu vlastně vůbec nefungují. Je nová doba a ta si žádá i nové metody na to, jak se zase dát psychicky do pořádku.

Přečtěte si překvapivá fakta o tom, co opravdu uleví pocuchaným nervům, a které metody ani nemusíte zkoušet.

Dnes: Dělejte něco, co vás baví Dříve: Meditujte a zbavíte se stresu

I když je pro některé jedince meditace klíčem k vyrovnanosti a klidu, pro ostatní to může být jen rychlejší cesta ke zničeným nervům. Ve studii publikované v Journal of Consulting and Clinical Psychology dokonce 54 procent účastníků nahlásilo, že cítilo během meditace úzkost.

Podle profesora Jonathana C. Smithe, ředitele Stresového institutu z Rooseveltovy univerzity, neexistují žádné důkazy, že meditace zklidňuje lépe než jiné typy technik na snižování stresu, takže musíte jen najít takovou, která bude fungovat na vás. Uvolnit vás může veskrze jakákoli činnost, která vám pomůže zbavit se špatných myšlenek.

Způsob fungování meditace vysvětlil doktor Herb Benson z Massachusettské nemocnice v Bostonu a autor knihy Relaxation Revolution. Podle něj meditace jednoduše rozbije řetěz vašich každodenních myšlenek, které jsou často spojeny s povinnostmi a dalšími stresory.

I když monotónní recitace mantry určitě pomáhá zklidnit vaši mysl, pokud vás nebaví, bude každá opakující se činnost, která udrží vaši pozornost v přítomnosti, včetně běhání, plavání, chůze, pletení nebo modlení, fungovat stejně tak dobře.

Dnes: Dejte svůj vztek najevo Dříve: Ovládejte svůj hněv

Odmalička je nám vštěpováno, abychom se ovládali a kontrolovali svůj hněv nejen proto, že ventilování vzteku je nezdravé a ničemu nepomáhá, ale také proto, že se to jaksi nehodí.

Kromě posledního argumentu je ale pravý opak pravdou. Nová studie publikovaná v Biological Psychiatry totiž překvapivě ukázala, že projevením vzteku mozek uvolní méně kortizolu, což je stresový hormon přispívající k obezitě, úbytku kostí a ke vzniku srdečních onemocnění.

A ačkoli podle odborníků chronický vztek přispívá k hypertenzi a koronárním onemocněním, vyjádření roztrpčení v následku krátkodobé a neférové frustrace, jako třeba uvěznění v zácpě, může vlastně špatné účinky stresu utlumit.

Autorka studie profesorka Jennifer Lernerová to vysvětluje tím, že vztek nabízí jisté pocity kontroly a působí proti bezmoci a frustraci, kterou často cítíme jako odpověď na vnímané urážky a nespravedlnost. Vypustit v okamžiku napětí ventil přináší proto okamžitou úlevu od stresu.

Dnes: Nechte si své problémy pro sebe Dříve: Vyjádřete své pocity

Dnešní společnost i díky otevřenosti některých talk show věří, že sdílení všech vnitřních pocitů je jediným způsobem, jak se vyrovnat s denními problémy. Avšak i zde je opak často pravdou.

"Dlouho jsme si mysleli, že mluvení o problémech je vždy lepší, ale existují také důkazy, které navrhují, že tento styl zvládání stresu nefunguje pro každého," vysvětluje profesorka klinické psychologie Karin Coifmanová z Kentské univerzity. Coifmanová a její kolegové sledovali, jak zvládají stres jedinci, kteří podstoupili extrémní stres nebo ztrátu někoho blízkého.

Vědci při svém pozorování zjistili, že lidé, kteří se vyhnuli přemýšlení nebo mluvení o problémech a smutku, měli i méně krátkodobých zdravotních problémů, jako například bolest v krku, průjem, lapání po dechu, ale také nižší výskyt dlouhodobých psychických problémů. Navíc se tito lidé navrátili do svých každodenních životů rychleji než ti, kteří si s ostatními obšírně povídali o svém smutku.

"Ti, kteří nekonečně hovoří o svých problémech, jsou vlastně lidé s větším rizikem deprese," řekla Coifmanová.

Další studie vědců z univerzity Missouri v Kolumbii zjistila, že účastníci výzkumu, kteří opakovaně vyjadřovali svůj smutek nebo zklamání, měli větší pravděpodobnost vzniku deprese a úzkosti.

To samozřejmě neznamená, že byste měli prostě spolknout vše špatné, co se vám přihodí. I když není dobré a ani možné přeskočit přirozené truchlící chvíle, naučit se namířit svou pozornost pryč od stresorů je mocný mechanismus boje se stresem.

Odborníci radí pořádně se naráz vyplakat a pak obrátit pozornost k něčemu pozitivnímu. Ať už je to nějaký výlet, nebo předělání bytu. "Umění zahodit špatné věci za hlavu je velmi důležité, jinak bychom jako druh nepřežili," míní doktorka Coifmanová.

Dnes: Pro zklidnění si dopřejte čokoládu Dříve: Neuklidňujte se pomocí jídla

Je sice dokázáno, že cpaní se sušenkami a zmrzlinou není zrovna vhodný způsob, jak si usnadnit nepříjemné období, protože přemíra cukrovinek může pocity úzkosti ještě navýšit. K tomuto faktu se však pojí sladká výjimka potvrzující pravidlo: kousek hořké čokolády může ve skutečnosti od stresu ulevit.

Podle nové studie publikované v Journal of Proteome Research může pár kousků hořké čokolády pomoci zklidnit vaše nervy, když se cítíte na dně. Milovníci mléčné čokolády mají však smůlu, podle vědců jsou za zklidňující efekt zodpovědné flavonoidy obsažené jen v kvalitní hořké čokoládě.

Studie se zúčastnili vystresovaní jedinci, kterým se díky pojídání asi 43 gramů tmavé čokolády denně po dobu dvou týdnů prokazatelně snížily hladiny stresových hormonů.

Dnes: Nejlépe vás zklidní domácí mazlíček Dříve: Pomoc hledejte v rodině a u přátel

I když někomu od stresu a úzkosti může pomoci čas trávený s rodinnými příslušníky nebo přáteli, nové vědecké důkazy ukazují, že mnohem účinnější v boji proti stresu je čas strávený v přítomnosti vašeho domácího zvířete.

"Být se svým mazlíčkem během stresových situací, ať už je to kočka nebo pes, se ukazuje být více uklidňující než společnost nejlepšího přítele, příbuzného nebo partnera," tvrdí profesor psychologie James J. Blascovich z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře.

Doktor Blascovich a jeho kolegové požádali dobrovolníky, aby řešili obtížné matematické úkoly ve společnosti příbuzných, přátel nebo mazlíčků. Vědci, kteří při svém výzkumu jako ukazatel stresu používali srdeční frekvenci a krevní tlak, zjistili, že účastníci studie byli v nejmenším napětí a předvedli nejlepší výsledky, když jim společnost dělali jejich kočky nebo psi.

Než se tedy s rozbolavělou duší rozjedete za svými přáteli, zkuste se nejprve přitulit k vašemu zvířecímu společníkovi.

Dnes: Nic neřešte a jděte spát Dříve: Nikdy nechoďte spát rozčilení

Když jste uprostřed hádky a právě se chystáte zakroutit partnerovi krkem, poslední věcí, kterou byste chtěli dělat, je lehnout si vedle něj do postele a usnout. Máte pocit, že spor musíte nejprve rozřešit, aby ráno už bylo všechno v pořádku. Přitom pravdivost známého pořekadla "ráno moudřejší večera" potvrzují i mnozí psychologové.

"Faktem je, že nutit se k diskusi před spaním může věci ještě zhoršit," říká profesorka Andrea K. Wittenbornová z programu pro manželství a rodinnou terapii ve Virginii. Když jste naštvaní, část vašeho mozku zvaná amygdala dá pokyn "bojuj nebo uteč", což limituje vaši schopnost vést klidnou racionální diskusi. Proto je dobré zdržet se jakýchkoli projevů, dokud takzvaně nevychladnete. Zkuste se tedy raději dohodnout na příměří až do rána, ale ujistěte se, že si o svých problémech druhý den promluvíte.

I další experti doporučují nechat problémy přes noc odpočinout. "Přestávka klidně i přes noc je zásadní, protože jakmile se aktivuje "bojuj nebo uteč" systém, nemůžete ho jednoduše vypnout," vysvětluje profesor Ronald Potter Efron.

"Pokud jste už naštvaní nebo frustrovaní, emoce vás zaplaví a znemožní jasně myslet. Navíc spánek je mocná protilátka proti stresu," tvrdí i profesor Russel Rosenberg, ředitel kliniky Atlanta Sleep Medicine.