Šest kosmetických procedur, které vám zničí zdraví

Lidé jsou ochotní vydat stále více peněz za kosmetické procedury a operace, které jim mají zajistit lepší vzhled. Jen v USA například v loňském roce vzrostl počet osob, které absolvovaly kosmetickou operaci, na víc než dvanáct milionů, uvádí magazín ABC News.

Ovšem zároveň s tím, jak vzrůstá důvěra pacientů ve všemocnost lékařů, odborníci varují, že se v nabídce některých klinik začíná objevovat stále víc zákroků, na které by si měli dát lidé pozor a velmi dobře si rozmyslet, než je podstoupí. Tady je seznam nejrizikovějších kosmetických zákroků, tak jak je seřadili v ABC News, u kterých rizika výrazně převyšují zisk:

1. Mesoterapie

Dermatologové a kosmetičtí chirurgové jsou rozděleni na dva tábory, z nichž jeden je přesvědčen, že nejhorší metodu, jakou můžete zvolit pro odstranění podkožního tuku, je mesoterapie. Jde o zákrok, v jehož rámci se tenkou jehlou do podkoží aplikuje směs chemických látek, které rozpouštějí nežádoucí tuk.

"Neexistuje ani jedna průkazná vědecká studie, která by dokazovala, že tato metoda funguje," říká Malcolm Roth, ředitel Maimondes Medical Center v New Yorku. "A v případě této procedury zůstává celá řada nezodpovězených otázek: Jsou tyto chemikálie pro organismus bezpečné? Co se stane s tukem, který mají údajně rozpouštět? Kam zmizí? A jak dlouhou má údajný výsledek vydržet?"

Doktorka Carolyn Jacobová, vedoucí dermatologického oddělení v Chicagské nemocnici, k tomu podotýká: "Pokud se použijí nevhodné látky, důsledkem může být bolest, otoky, hnisání, nepravidelnosti pokožky a další nepříjemné efekty."

I přes rizika, která s sebou tato procedura podle odborníků nese, se ve světě stává stále populárnější. Obrovskou oblibu si získala nejen ve Spojených státech, ale skutečný boom vypukl například i v Brazílii a dalších zemích. Mesoterapii, coby způsob redukce podkožního tuku, nabízejí i některé kliniky v České republice.

2. Plastika chodidel

Ženy, které chtějí nosit módní úzké boty s nesmyslně vysokými podpatky, nebo i ty, jež nejsou spokojené s tvarem svého chodidla, se stále častěji uchylují k plastice chodidel. Jde o sérii chirurgických zákroků, jejichž výsledkem má být hezčí noha.

I když před tímto zákrokem varuje většina lékařů, ženy si nechávají nechávají píchat do chodidel kolagenové injekce, osekávat poslední články prstů nebo kompletně předělat tvar celé nohy.

Křištálová lupa "Žádné varování před tímto typem operací není dost důrazné," tvrdí prezident americké ortopedické asociace Glenn B. Pfeffer. "Ženy by měly vědět, do čeho jdou, ještě než ulehnou na operační stůl. Po takovém zákroku totiž hrozí celá řada závažných komplikací, které sahají od infekce, poranění nervů, permanentních otoků až k chronické bolesti při chůzi, které se už celý život nezbaví."

Podle údajů asociace jsou například v USA nejžádanější operace, při nichž se zkracují prsty na nohou, nebo se kompletně zúží celé chodidlo. Hned poté následují kolagenové injekce, které mají vylepšit vzhled nohy a umožnit ženě, aby byla lépe schopná chodit na supervysokých podpatcích.

3. Výplňové injekce

Výplňové injekce, které obsahují speciální gely nejrůznějšího složení, se aplikují pod kůži a s jejich pomocí se například tvarují rty, vyhlazují vrásky nebo kontury obličeje. Laicky řečeno vyplní prázdný prostor v obličejových partiích, kde je potřeba dodat objem.

Většina výplňových injekcí, které se v současné době ve světě používají, má dočasný efekt. Po nějakém čase je látka absorbována do těla (to se týká například kolagenových injekcí). Existují však i výplňové injekce s delším účinkem (jde například o produkt známý pod jménem Aquamid).

Tyto vyhlazující látky však mohou způsobit trvalé poškození tkání. "Vědci provedli výzkum a zjistili, že injekce proti vráskám, které účinkují tak, že uvolňují stažené svaly, mohou poškodit tkáň obličeje natrvalo," uvedl britský list Daily Mail.

"Asi jeden z dvaceti klientů, kteří si nechají aplikovat injekce, může skončit s nevratným poškozením podkožní a vazivové pojivové tkáně. Všechny tyto trvalé výplně způsobují, čas od času, vážné problémy s boulemi a deformitami a někdy se musí operovat," tvrdí francouzský expert, doktor Daniel Marchac, jeden ze spoluautorů výzkumu.

4. Prodlužování nohou

Jak daleko byste byli ochotní zajít, aby se vaše výška zvětšila o několik centimetrů? Ačkoli vám tato procedura bude nejspíš nejvíc ze všeho připomínat béčkový horor, existují lidé, kteří ji jsou ochotni podstoupit. Člověku, který touží po majestátnější postavě a najde lékaře ochotného zákrok udělat, jsou nejprve zlomeny obě dvě nohy a potom je na ně aplikováno zvláštní šroubovací zařízení, které postupně protahuje kosti.

Není sporu o tom, že jde o extrémní zákrok, jeho obliba je však značná zejména v Číně a dalších asijských zemích, kde se mladí nadějní kariéristé snaží vzhledem přiblížit co nejvíc Evropanům. V poslední době však získává své přívržence i ve Spojených státech.

Není třeba explicitně upozorňovat na to, že jde o velmi bolestivou a nebezpečnou proceduru, která je navíc extrémně drahá. Průměrně se klienti nechávají "natahovat" o sedm až osm centimetrů, přičemž 2,5 centimetru stojí čtyřicet tisíc dolarů.

5. Hýžďové implantáty

Zatímco někteří lidé tráví hodiny v posilovnách, aby velikost svých hýždí zmenšili, jiní si jdou lehnout pod chirurgický skalpel, aby jejich pozadí bylo větší a okrouhlejší. Hitem posledních let se stávají hýžďové implantáty. Za vyklenuté pozadí však zaplatí část pacientů velmi vysokou daň.

Kvůli vysokému riziku komplikací část světových klinik dokonce hýžďové implantáty vyřadila ze své nabídky. Velké nebezpečí představuje především infekce. Aby totiž nebyly vidět na první pohled jizvy, provádí se řez obvykle "mezi půlkami." Rána je tak nebezpečně blízko konečníku, a tedy i blízko mikrobů.

A i v případě, že se rány zahojí v pořádku, implantáty jsou umístěné do části těla, která je dennodenně velmi namáhaná. S každým posazením či zvednutím se ze židle se tak vystavujete riziku komplikací.

6. Permanentní make-up

Mnoho žen sní o tom, že jednou budou moci vypustit ze svého života ranní líčení a zdlouhavé večerní odličování. Jako ideální řešení se v takovém případě jeví permanentní make-up. Jenže místo úžasného neustále nalíčeného obličeje může být výsledkem permanentní noční můra.

"Na naší kliniku chodí neustále spousta žen, které by si rády nechaly odstranit nepodařený permanentní make-up. Jenže jeho odstranění je mnohem komplikovanější a bolestivější než jeho vytvoření," říká Roth.

Někdy jeho odstranění dokonce ani není možné, protože se v podstatě jedná o tetování, které je však provedené na velmi choulostivých a jemných tkáních, jako jsou oční víčka nebo rty. A ani v době moderních laserů, které jsou schopné tetování odstranit, vám nikdy žádný odborník nemůže stoprocentně zaručit, že make-up zmizí navždy a kompletně.

Pokud se tedy svěříte do péče nepříliš schopnému tvůrci permanentního make-upu, musíte počítat s variantou, že výsledek jeho práce budete vídat na svém obličeji až do smrti.