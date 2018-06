Kolaps ledvin mi lékaři zjistili náhodou, skončil jsem na domácí dialýze

Nikdy by mě nenapadlo, že zánět ledvin, který jsem prodělal v 80. letech během vojenské služby, bude mít v budoucnu dopad na funkčnost mých ledvin. Tehdy jsem zkolaboval a po několika vyšetření se zjistilo, že mám zánět ledvin, k němuž se přidaly další komplikace. Léčba tehdy nebyla příliš důsledná a zřejmě to byla příčina, že moje ledviny začaly postupně ztrácet svou funkci.



Když jsem se o několik let později dozvěděl konečný verdikt, byl jsem v šoku. Do té doby jsem téměř nemarodil, netrápily mě žádné chřipky ani angíny. Nevěřil jsem, že by mohlo být s mým tělem něco v nepořádku, jelikož jsem nepociťoval žádnou bolest. Také jsem neměl příznaky, které by signalizovaly zdravotní potíže typické pro chronické selhání ledvin. Dozvěděl jsem se, že se toto onemocnění velmi často projeví, až když je pozdě, člověku pak nezbývá jiná možnost, než se začít dialyzovat.

Jediným problémem byl můj vysoký krevní tlak, což bývá jeden z varovných signálů, že s ledvinami není něco v pořádku. Dodnes jsem velmi rád, že lékař mé onemocnění odhalil včas a já jsem si mohl vybrat vhodnou léčbu a rovněž se psychicky připravit na to, co mělo následovat.

Léčil jsem se, ale výsledky se začaly rapidně zhoršovat

V době, kdy jsem se už rok a půl léčil, se začal můj stav zhoršovat. Ošetřující lékař mě poslal na specializované pracoviště do Nemocnice Na Homolce, kde jsem nastoupil do předdialyzačního režimu. Do té doby jsem znal pouze léčbu pomocí hemodialýzy a předpokládal jsem, že do tří měsíců s ní začnu. V nemocnici jsem se setkal s profesionálním personálem, díky kterému bylo možné celkový proces oddálit.

Paní doktorka mi upravila medikaci a tím také protáhla předdialyzační dobu o čtyři roky, místo původních předpokládaných tří měsíců. Měl jsem veliké štěstí, protože jsem získal čas a zjistil, že moderní medicína nabízí možnost léčby, které se říká peritoneální dialýza. Bylo mi řečeno, že při volbě této metody se budu moci opět věnovat svým oblíbeným činnostem, jako je volejbal nebo cestování, a že navíc probíhá v pohodlí domova. Vzhledem ke všem pozitivům, které tato léčba nabízí, nebylo nad čím déle přemýšlet.

Začátky na domácí dialýze

Díky získaným čtyřem rokům jsem měl spoustu času na nastudování potřebných informací o peritoneální dialýze a mohl se tak na celý proces psychicky připravit. Před samotnou dialýzou mě čekal ještě menší operační zákrok, při kterém mi byl zaveden do břišní dutiny katétr. Katétr je tenká hadička, která se vpravuje do těla kousek od pupíku. Jde o drobný zákrok pod celkovou anestezií, který trvá chvilku. Prostřednictvím implementovaného katétru dochází k výměně dialyzačního roztoku a odfiltrování škodlivých látek z těla.

Peritoneální dialýza je moderní metoda, která zaručuje pacientovi léčbu v pohodlí domova. Je šetrnější k organizmu a je ideálním mostem k transplantaci. Nový orgán se v těle pacienta, který se léčil peritoneální dialýzou, lépe adaptuje.



Po absolvované operaci jsem již nemusel konzumovat velké množství léků jako předtím a mohl opět začít fungovat. Naučit se vyměňovat roztok při ruční výměně není nic složitého, stejně jako ostatní pacienty i mě zaučil zdravotnický personál, takže není čeho se bát. Zvládnou to jak děti, tak i starší lidé. Pochopitelně je potřeba dávat pozor na hygienu a prostředí při výměně udržovat v čistotě, ale jde jen o zvyk.

K ruční dialýze se po nějakém čase přidala možnost využívat automatizovanou peritoneální dialýzu. Při ní využívám přístroj Claria, který mě dialyzuje ve spánku. Před usnutím se připojím a ráno se probudím dialyzovaný. Přes den už pak dialýzu nemusím řešit. Navíc ruční a automatizovanou peritoneální dialýzu můžu kombinovat podle potřeby a rozvrhu mých aktivit.

Moderní medicína s přenosem dat přímo k lékaři

Přístroj, který využívám, navíc umí s využitím telemedicíny přenášet data o průběhu dialýzy přímo do počítače mé ošetřující lékařky. Ta může léčbu upravit na dálku. Díky tomu stačí, když nefroložku navštěvuji zhruba jednou do měsíce. Mám sice výhodu, že technice rozumím, protože pracuji jako programátor, ale obsluha přístroje je velice intuitivní a snadná i pro lidi, kterým moderní technologie nic neříkají.

Obecně mohu říci, že díky peritoneální dialýze chodím nadále do práce, věnuji se sportovním aktivitám a svůj společenský život vedu, jako by se nic nestalo. Dokonce mohu i nadále cestovat, věci na ruční výměnu zaberou menší příruční zavazadlo, pokud bych chtěl s sebou na dovolenou i přístroj, musím počítat s dalším zavazadlem velikosti klasického cestovního kufru.