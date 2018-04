Sedm situací, kdy může dítě samo k lékaři a kdy musí mít doprovod

Fakta Formulář Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let potřebujete, když:

- chcete poslat dítě k praktikovi, stomatologovi, gynekologovi bez vašeho doprovodu Formulář Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – nepovinné očkování potřebujete:

- jdete-li k praktickému lékaři pro nepovinné očkování Formulář Plná moc potřebujete, když:

- jde jeden z rodičů s dítětem k lékaři (například alergolog, ORL) nebo do nemocnice a očekává se, že bude proveden zákrok, který může ovlivnit zdraví Kdy formulář nepotřebujete:

- jdete na povinné očkování, jdete k lékaři s akutními potížemi Kdy vám formulář nepomůže?

- jdete s dítětem na gynekologii nebo ke stomatologovi. Tam budou chtít formulář vypsat a podepsat oběma rodiči až poté, co se dohodnete na konkrétním zákroku. Gynekologové dokonce říkají, že do ordinace by měli přijít oba rodiče.