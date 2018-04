Devět faktů o šedivění vlasů. Může ho urychlit kouření i stres

Překročila jste sotva třicítku a objevila jste si první šedivý vlas. Nelekejte se, nejedná se o výjimečný jev a určitě to neznamená, že stárnete rychleji než ostatní. Statisticky se šediny ve větší míře začínají vyskytovat kolem 40. roku, ale pár šedivých vlasů můžete zaznamenat i o mnoho let dříve.

„Šedivění vlasů patří mezi přirozené projevy stárnutí. Avšak u každého jedince se první šediny objeví v jiném věku. Způsobují ho tzv. melanocyty, tedy buňky ve vlasových koříncích, které produkují barvící pigment. S přibývajícími lety začínají pracovat nepravidelně až se produkce melaninu úplně zastaví. Svou roli hraje také poškození působením ultrafialového záření. U některých jedinců se původní barva zachová po celý život, ale obvykle se první šedivý vlas objevuje kolem třicátého roku života,“ vysvětlil iDNES.cz dermatolog Miloš Kravciv z Lékařského domu Praha 7.

Bílé vlasy nemáme jen v pokročilém věku, ale i v době našeho vývinu v děloze. Teprve poté, co se začnou tvořit melanocyty, získávají naše vlasy svou přirozenou barvu. Zda se budete nakonec pyšnit hnědými, černými, blonďatými či zrzavými vlasy, nebo nějakou kombinací z uvedených, závisí nejen na genetických dispozicích, ale také na distribuci, typu a množství melaninu ve střední vrstvě vlasu, uvedla dermatoložka Jill Waibelová z Miami. A dodává, že věkem se činnost melanocytů snižuje, zpomaluje se výroba barviva melaninu a vlasy blednou.

Šedivění je postupný proces, takže se nemusíte děsit toho, že se jednoho dne probudíte se stříbrnou hlavou. Šedé vlasy nejprve objevíte kolem skrání a teprve poté začne pomalu šedivět i zbytek vlasového porostu. I když možná nepovažujete za moc pozitivní zprávu, že se šediny objeví nejprve vepředu, může vás utěšit, že dokud nezaznamenáte šedé nitky kolem skrání, pravděpodobně dosud neexistují žádné další stříbrné vlasy na jiné části vaší hlavy.

Zajímá vás, kdy můžete první šediny očekávat? Specialita na transplantaci vlasů a odborník na problémy s vlasy doktor Alan Bauman tvrdí, že počátek šedivění je podobně jako vypadávání vlasů daný spíše geneticky než věkem. Budoucnost svých vlasů tak můžete docela dobře odhadnout pohledem na vlasy svých rodičů. Co dalšího může být za brzkým šedivěním vlasů?

Kuřáci šedivějí rychleji

Jak jsme již zmínili, začátek a intenzita šedivění je především genetickou záležitostí. Existují však i další faktory, které ovlivňují nástup, rychlost a množství šedivých vlasů. Pokud zjistíte, že vás šediny postihly podstatně dříve než vaši matku, může za tím stát například kouření, porucha štítné žlázy, chudokrevnost z nedostatku vitaminu B12 nebo časný nástup menopauzy.

„K rychlejšímu šedivění dochází například u kuřáků, a to kvůli nikotinu, který snižuje produkci melaninu,“ uvedl doktor Miloš Kravciv.

Za předčasným zbělením vlasů může být nemoc

Doktorka Jill Waibelová přidává další důvody, které mohou ovlivnit šedivění vaší kštice. Předčasné šedivění vlasů může být způsobeno nemocemi jako jsou Hutchinsonův-Gilfordův syndrom neboli pravá progerie (vzácné onemocnění, které způsobuje předčasný a urychlený rozvoj stařeckého vzhledu), Wernerův syndrom (geneticky podmíněné onemocnění, které způsobuje vznik předčasných známek stárnutí), perniciózní anémie (autoimunitní onemocnění), autoimunitní onemocnění štítné žlázy nebo Downův syndrom.

Svou roli v otázce šedin hraje i barva kůže

O tom, kdy a jak rychle začnete šedivět, rozhoduje i vaše rasová příslušnost. Dermatoložka Jill Waibelová upřesnila, že šediny se nejrychleji objeví u bělochů, kteří začínají šedivět kolem 35. roku. Lidé asijského původu zaznamenají své první šediny o pár let později, většinou na prahu čtyřicítky, a afroameričany začnou stříbrné nitky ve vlasech trápit až kolem pětačtyřicátého roku života.

Tuto skutečnost potvrdilo podle serveru thelist.com i několik studií, které ukázaly, že osoby asijského a afrického původu mají obvykle mnohem méně šedin ve srovnání s bělochy stejného věku.

Trhání šedin vaše problémy nezdvojnásobí

Nejspíš jste se již setkali s mýtem, že na místě jednoho vytrhnutého šedého vlasu vyrostou hned dva nové šedivé vlasy. Naštěstí nic takového se po vytržení nechtěného vlasu nestane. Vědec Randy Schueller, který se specializuje na vývoj a testování kosmetických přípravků na vlasy a pokožku, vysvětlil, že po vytrhnutí vlasu zůstane na hlavě vlasový folikul, ze kterého vyroste další vlas. A pokud teprve začínáte šedivět a budete mít štěstí, nový vlas, který ten vytržený nahradí, nemusí být nutně šedý.

Jestliže si teď radostně chystáte pinzetu s pevným rozhodnutím zbavit se všech bílých vlasů, zadržte. Schuller varuje, že časté škubání vlasů může poškodit folikul a to by znamenalo, že by už žádný vlas nemusel na místě vytrženého vyrůst. A šedivé vlasy jsou přeci jen nakonec lepší než plešatá hlava.

Pánové šedivějí více než dámy

Šediny dříve či později dostihnou všechny jedince, pokud samozřejmě do té doby vlasy nestihnou vypadat. Plešatost se týká převážně mužů a pokud je nepostihne, mohou se prakticky spolehnout na to, že jejich skráně zešediví dříve než ženám v jejich věkové kategorii.

Odborná studie, která porovnávala muže a ženy podobného věku, ukázala, že muži měli o hodně více šedivých vlasů než ženy.

Můžete se vystresovat do „šeda“

Je opravdu možné ze stresu zešedivět? Doktor Bauman tvrdí, že se to může někdy stát.

„Stres, stejně jako mnoho dalších faktorů životního stylu, může mít významný dopad na zdraví našich vlasů,“ uvedl Bauman. Stres sám o sobě podle něj nepromění vlasy na šedivé přes noc, ale může urychlit proces šedivění u těch vlasů, které jsou geneticky náchylné k dřívějšímu šedivění.

Doktor Miloš Kravciv k tématu dodal, že v historii medicíny je možné objevit příklady, kdy lidem prý v průběhu krátkého časového období tzv. zbělaly vlasy.

„Kuriozním příkladem může být třeba Marie Antoinetta, manželka Ludvíka XVI., které před popravou v roce 1793 prý zešedivěly vlasy. Jde ale spíše o báchorku než realitu. Vědecky se tento proces nazývá Canities subita, autoimunitní reakce, která v důsledku šoku doslova vypne melaninové buňky. Vlasy, které tak nově vyrostou na hlavě, nejsou již obarvené původním pigmentem. Nepředstavujte si však, že by vlasy zbělaly naráz, ale dochází ke ztrátě pigmentu v novém vlasovém odrostu.“

Šedé vlasy neznamenají, že jste staří

Jak už jsme zmínili v úvodu, šediny si většina lidí spojí se stářím, a tak vás prošedivělá kštice může na první pohled zestaršovat. To ovšem neznamená, že jste staří. Zvláště pokud se vám šediny objevují již kolem třicítky.

Tento fakt je dokonce podložený výsledky rozsáhlé vědecké studie, která se zaměřila na spojení mezi srdečními chorobami (které nás více ohrožují ve starším věku) a fyzickými příznaky stárnutí, jako jsou právě šedivění vlasů nebo vrásky. Vědci ve své studii nezjistili mezi těmito faktory žádnou korelaci.

S tělesným ochlupením je to jiné než s vlasy

Pokud si povšimnete prvních šedin na hlavě, nemusí to nutně znamenat, že se začnete zbarvovat do šeda i jinde po těle. Ochlupení na zbytku těla může začít šedivět mnohem později než vlasy na vaší hlavě. Nebo se také může stát, že některé ochlupené části těla nezešednou vůbec.

Šedivění lze zpomalit, ale ne úplně zastavit

Většina lidí by si přála vyhnout se šedinám, a tak se nabízí otázka, zda je to možné.

„Rychlost šedivění vlasů je dána genetickými předpoklady. Zpomalit nebo zastavit šedivění vlasů tak zatím není možné. Některé výzkumy však ukazují, že u vlasů, které ztratily svou barvu v důsledku nemoci, bude možné pigmentaci obnovit,“ dává alespoň částečnou naději dermatolog Miloš Kravciv.

Doktor Alan Bauman také úplně nezatracuje možnost zvrátit nebo alespoň zpomalit šedivění vlasů. Podle něj mohou známky stárnutí vlasů trochu zpomalit některé látky, jako jsou kofein a niacinamid, které jsou známé svými protistárnoucími vlastnostmi. Podle Baumana skýtá určitou naději i čínská bylina Fo-Ti, o které se mnozí domnívají, že by mohla mít pozitivní vliv při snaze zastavit šedivění vlasů. Účinky této rostliny na vlasy však nebyly dosud vědecky prokázané.

Doktor Bauman na závěr doporučuje zaměřit se v boji proti stárnutí vlasů na jejich důkladnou péči. To podle něj znamená odstranit rizikové faktory, jako jsou špatné stravovací návyky nebo některé zdravotní problémy, naučit se zvládat stres, přidat do jídelníčku vitaminy, které posilují vlasy nebo vyzkoušet laserovou terapii.