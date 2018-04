VIDEO: Bludy a šílené hlasy. Podívejte se, jak se žije schizofrenikům

Trvá to jen pár minut, ale zážitek je to tak děsivý, až z něj mrazí. Jako byste se ocitli uprostřed snového světa. Ale ty sny nejsou hezké, jsou to noční můry, halucinace a zvuky, které vám drásají nervy. Návštěvníkům zvláštního kamionu je pomocí videí, zvuků a hry se světlem simulován pocit, jaký prožívá člověk trpící schizofrenií.

Schizofrenní porucha nikdy nevzniká ze dne na den. Zpravidla lze vystopovat její počáteční příznaky až devět měsíců před akutním vypuknutím. Nejde o běžnou dědičnou chorobu, ale spíše o komplexní genetickou nemoc, která může mít různé spouštěče.

Mezi ně se řadí například komplikace během těhotenství a porodu, zřejmě v důsledku poškození vývoje mozku, nebo nákaza těhotné virovým onemocněním.

Schizofrenie postihuje rovnoměrně ženy i muže. První příznaky choroby se přitom u mužů dostavují mezi 16. a 25. rokem. U žen o něco později, nejčastěji mezi 25 a 30.

V devadesáti procentech si to dříve uvědomí okolí pacienta než on sám. A jeho blízcí by také měli včas zareagovat, protože čím dříve se symptomy počínající nemoci zachytí, tím lepší je prognóza celkového vývoje schizofrenní poruchy a její léčby.

Speciální kamion schizofrenie si můžete vyzkoušet až do 21.10. 2012 před Kongresovým centrem Praha u vchodu číslo 10.

Důležitá je léčba

Schizofrenie se dá léčit, ale nikoli vyléčit. Správně léčený pacient se schizofrenií muže vést normální život jako ostatní. Pokud se ale člověk nezačne včas léčit, může dojít k tomu, že ublíží sobě nebo někomu jinému.

Nemocní dostávají antipsychotika a podrobují se odborné terapii, při níž se pacientům i celým rodinám pomáhá zvládat stres. Součástí léčby je také pomoc začlenit takového člověka do běžného života nebo i do zaměstnání.

V České republice bylo podle údajů z roku 2010 v ambulantní psychiatrické péči ošetřeno zhruba půl milionu lidí a 60 tisíc pacientů bylo hospitalizováno v lůžkových psychiatrických zařízeních.