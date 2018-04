Sauna: Místo, kde se zbavíte škodlivin z těla

Po skončení procedury v sauně skáčou Finové do studené vody dírou vysekanou do ledu. U nás bývá nahrazováno malým bazénkem. Pozor si musí dát lidi trpící vysokým krevním tlakem - není vhodné přímo skočit do vody rovnou ale nejdříve si dát vlažnou sprchu. Do sauny se chodí především pro uvolnění svalů a vnitřního napětí.





Posílíme také imunitu a pomůžeme organismu zbavit se škodlivých látek. Nenechte se mýlit, v sauně se nehubne. Tělo uvolní vodu, ale tu mu pitím zase dodáme zpět.











Do vířivé vany si pohodlně lehnete a necháte si masírovat bolavé tělo. K tomu příjemné prostředí a odpočinek je zaručen!





Tzv. hydromasáže se provádí pomocí trysek zabudovaných přímo ve vaně. Speciální masáž chodidel se provádí pomocí vody pod vysokým tlakem, naproti tomu pro páteř a krk jsou vhodné jemné perličkové koupele. Součástí vany může být i zabudovaný systém aromaterapie, který blahodárně působí na psychiku. Voda by neměla být příliš horká, zkrátka tak akorát, abyste se cítili příjemně.





Kromě relaxace silné proudy roztahují cévy, zlepšují krevní oběh a celkovou pevnost pokožky a svalů. Důležitý je dezinfekční systém, který zabraňuje přenosu nepříjemných onemocnění. Z hygienických důvodů se do vířivky nosí plavky.





Solárium vám umožní získat opálenou pleť i v zimě. Ale pozor není vhodné pro každého, poraďte se tedy s kožním lékařem nebo si alespoň zjistěte, jaký jste fototyp. Ať už na slunci nebo uměle - UV záření může podpořit vznik rakoviny kůže a pleť rychleji stárne.







Chcete-li i přesto krásnou barvu pleti, nezapomeňte se namazat speciálními krémy. Jsou vytvořeny právě pro solária a brání i vysoušení pleti. Po skončení procedury použijte zase krém proti vysoušení pleti. Po první návštěvě solária byste měli alespoň dva dny počkat.





UV záření pomáhá vzniku vitamínu D3. Bez jeho přístupu by chemická reakce ani neproběhla. Tento vitamín pomáhá při ukládání vápníku a stimuluje imunitní systém. Také působí na srdce a krevní oběh.

Jak jistě všichni víte, sauna pochází z Finska. V této severské zemi představuje místnost nebo i malá dřevěná bouda, kde jsou kamna, která vyhřejí vnitřek až na 120 stupňů. K vytvoření páry se používají kameny. Samozřejmě společně s vodou. U nás se setkáte spíš s jinými typy saunování. První je té finské mírně podobný - ale nevyužívá kamenů. Kamna se zalévají přímo a nebo vůbec. Teplota je okolo sto stupňů. Druhá je tzv. pára. Vyznačuje se velkou vlhkostí a teplotou kolem 40 stupňů.