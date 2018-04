Salmonela je větší zabiják než klíště

Letní infekce Z jídla Střevní infekce (např. salmonelóza) Počet nemocných: 60 381Počet mrtvých: 11 Průběh: Nemoc provázejí vysoké horečky, průjmy a zvracení. Hrozí dehydratace organismu a selhání ledvin. Neohroženější jsou staří lidé, nemocní lidé a děti. Ochrana: Dostatečné tepelné zpracování jídla, správné skladování. Ze sexu Žloutenka B Počet nemocných: 361 Počet mrtvých: 4 Průběh: Vážné onemocnění jater, provází ji horečky. Může přerůst do chronického zánětu jater. Nejčastěji se přenáší pohlavním stykem. Často si tuto žloutenku přivážejí turisté z jižních zemí. Nebezpečné je to při sexuální turistice, například v Thajsku. Ochrana: Očkování (nově je povinné u dětí), chráněný pohlavní styk. Ze špíny Žloutenka A, takzvaná nemoc špinavých rukou Počet nemocných: 294 Počet mrtvých: 0 Průběh: Postihuje nejčastěji děti, většinou ve špatných hygienických podmínkách. „Měli jsme nedávno dvě menší epidemie v romských komunitách,“ říká ústecký primář Pavel Dlouhý. Výjimkou není, že si nemoc dovezou turisté, kteří se vrátí ze zemí, kde je nízká úroveň hygieny, například z Indie. Ochrana: Dostatečná hygiena. Z cizích krajů Horečka dengue, malárie či žlutá zimnice Počet nemocných: Desítky. Počet mrtvých: Není evidován. Průběh: Horečku dengue přenášejí komáři v jihovýchodní Asii. Kromě vysokých teplot ji provázejí silné bolesti celého těla a vyrážka. Podobné příznaky mají i další nemoci. Ochrana: Než člověk někam vyrazí, měl by si zjistit, proti čemu se očkovat a jaké si vzít léky. Z lesa Klíšťová encefalitida Počet nemocných: 1180* Počet mrtvých: 3 Průběh: Zánět mozkových blan, může vést i k ochrnutí. Ochrana: Očkování. Máte-li potíže, okamžitě vyhledejte lékaře.