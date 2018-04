Rýže pomáhá zhubnout, tvrdí to i zpěvačka Dara Rolins

Rýžová dieta je samozřejmě ideální pro ty ženy, které potřebují zhubnout a zároveň mají rýži rády. Díky ní je možné se za pár týdnů zbavit až několika kilogramů. Recept je hodně jednoduchý: nejíte takřka nic jiného než rýži.

Rýžovou dietou si ke štíhlé postavě pomáhá i zpěvačka Dara Rolins. "Já si jednou měsíčně naordinuji třídenní očistu. Tři dny jím jenom rýži a rozpouštím si v ní slepičí bujón. Protože mám rýži ráda, tak mi to žádný problém v této podobě nedělá. A hlavně ta kůra účinkuje," řekla před časem agentuře Korzo.

Rýže je málo kalorická

Rýže má pro dietářky několik předností. Je velmi zdravá, obsahuje spoustu potřebných látek, je málo kalorická, není tučná a neobsahuje cholesterol. V neoloupané rýži se navíc skrývá vitamin B1, který napomáhá dobrému trávení.

Její další předností je to, že se dá připravit snad na sto způsobů. Záleží jenom na fantazii kuchařky, jestli si ji dopřejete suchou nebo jako Rolins politou vývarem, případně smíchanou se zeleninou, ovocem či sýrem.

Při dietě platí vlastně jenom jedna obecná zásada: pokrmy s rýží připravujte vždy výhradně na malém množství tuku.

Není dieta jako dieta

Podle Ivy Málkové ze sdružení STOB (Stop obezitě) ovšem není rýžová dieta jako rýžová dieta.

"Dara Rollins jí pouze rýži po dobu tří dní, jiným je doporučováno v této dietě jíst samotnou rýži několik týdnů. V tomto případě by jistě hubnoucí snížil energetický příjem. Po nějaké době by nemohla vidět rýži už ani Dara, která ji má ráda a jedla by jednoduše méně než jindy. Jednodruhové diety většinou vedou k váhovým úbytkům proto, že člověk omezí příjem, ale trpí při tom duše, ale i tělo. V nejpřísnější variantě rýžové diety přijímáte převážně sacharidy a budou chybět tolik důležité bílkoviny a též budou chybět tuky," upozorňuje Málková.

Pak je ovšem možné zvolit i méně drastickou formu diety. K snídani si dáte jogurt, ovoce nebo nízkotučný tvaroh, do něho zamícháte nakrájené ovoce.

K obědu si připravíte právě rýži na jakýkoli způsob, tedy třeba s kousky kuřecího masa. K tomu si můžete dát ještě zeleninu nebo zeleninový salát. Povečeřet pak můžete jogurt, netučný tvaroh, zeleninu.

"Tuto variantu lze doporučit, ale rýži konzumujete pouze jednou denně, takže už to není rýžová dieta, ale racionální strava," říká Málková.

Vhodná je hnědá rýže

Pokud už se vrhnete na rýžovou dietu, doporučují experti jíst především hnědou rýži (natural), která na rozdíl od té bílé není průmyslově zpracovaná, takže obsahuje velké množství vitamínů. Vhodná je i rýže označovaná jako parboiled, která se zpracovává při vyšším tlaku než rýže bílá, takže v ní zůstanou takřka všechny potřebné látky.

"Co se týče druhu rýže, je dobré brát v úvahu i glykemický index. Nejvýhodnější je rýže basmati a nejméně vhodná rýže jasmínová - po její samotné konzumaci budete mít za 2 až 3 hodiny velký hlad," vysvětluje Iva Málková ze sdružení STOB.

Nezapomínejte hodně pít

Při rýžové dietě byste během celého dne neměli zapomenout hodně pít. Samozřejmě žádné sladké limonády, ale obyčejnou neperlivou vodu, minerálku, čaj.

Dvakrát týdně můžete svůj jídelníček změnit a rýži nahradit bramborami. Opět to ovšem nepřehánějte s tukem, méně znamená lépe.

Rýžová dieta by neměla trvat déle než měsíc. Rýže v sobě sice obsahuje hodně látek pro správné fungování organismu, ovšem není všemocná. Žádná potravina skutečně nedokáže nahradit všechny potřebné látky.