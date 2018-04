Rýmy klepou na dveře. Včas se na ně připravte

Na pořádnou prevenci už je ale skoro pozdě. "Popravdě řečeno, na nějaké velké zásahy už teď není čas," souhlasí pražský dětský praktik Tomáš Karhan.

Vyberte si, co chcete

Ač by to na základě některých reklam mohlo vypadat, že na všechno stačí spolknout nějakou pilulku, ve skutečnosti to tak pohodlné nebude.

Názory lékařů se liší a ten váš vám může doporučit něco úplně jiného než jeho kolega ve vedlejší ordinaci. I to svědčí o tom, že jednoduchý návod na posílení imunity neexistuje a že si každý musí vybrat, co mu sedí nejvíc.

"Já sice věřím na některé potravinové doplňky, ale hlavní je životní styl a třeba to, jak se člověk stravuje," tvrdí imunoložka a alergoložka Sausen Sládková.

Mezi doplňky, které doporučuje a s nimiž má u svých pacientů dobré zkušenosti, vyjmenovává probiotika a také novinku z poslední doby - omega 3 kyseliny v kapslích nebo v oleji.

Zatímco probiotika pomáhají udržovat v kondici střeva, de facto největší imunitní orgán těla, omega 3 mastné kyseliny zpomalují stárnutí buněk, mají protizánětlivé účinky a navíc posilují srdce a cévy, a tím i celou imunitu.

Proč záleží na tom, co jíte

"Velmi důležité je, jak se stravujete. Doporučuji, aby se lidé vyhýbali v jídle éčkům, barvivům, dalším chemikáliím. Z potravin by si měli odpustit zejména uzeniny," varuje lékařka Sládková.

Tělo se zbytečně zatěžuje zpracováváním chemikálií a nemá už dost sil na to, aby se účinně bránilo třeba bakteriím a virům.

"A rozhodně imunitě svědčí sport a otužování. Pravidelný pohyb venku," dodala imunoložka.

V tom se shoduje s praktikem Karhanem. Podle něj je sice pozdě na to, začít se skutečně pořádným otužováním, ale není pozdě na to, aby člověk začal měnit svůj životní styl.

"Do začátku chřipkové sezony ještě nějaký čas schází a takové dva tři měsíce lepší životosprávy už se mohou projevit kladně," soudí lékař.

Má na mysli kromě zmíněného pohybu alespoň mírné otužování - například doma nepřetápět. Někteří rodiče sice berou děti ven, aby se otužovaly, ale pak je nutí být v přetopených místnostech.

Jednadvacet, nejvýš dvacet dva stupňů by přitom mělo stačit, na spaní klidně osmnáct devatenáct.

"Samozřejmě, pokud je dítě zimomřivé, rodiče by ho neměli mučit zimou, ale pro většinu je chladný vzduch lepší," dodává lékař.

Když vás infekce dostihne

Pokud už cítíte, že na vás "něco leze", ze všeho nejlepší je vysadit a zůstat pár dní doma, ale mnoho lidí si to bohužel nemůže dovolit.

Ale i tak by měli přinejmenším zpomalit, jíst lehká jídla, dostatečně pít a snažit se tělu dodávat to, co mu chybí, třeba vitaminy.

"Já moc nevěřím na preventivní užívání vitaminů, to je takový odpustek," soudí dětský praktik Karhan. Tyto látky mají podle něj efekt právě tehdy, když už tělo s něčím bojuje.

Navíc není rýma jako rýma. Zpozornět je třeba tehdy, když dostane žlutozelené zabarvení, pak je jasné, že se k původní virové infekci, projevující se rýmou čirou, přidala bakteriální.

S dítětem, které taková rýma trápí, byste měli jít k lékaři. Předepíše vám účinnější kapky než ty volně prodejné.

Na druhou stranu to, že děti jsou občas nemocné, je normální a úplně se tomu předejít nedá. "Zvláště běžné je to v některých životních obdobích, když například nastoupí tříleté dítě do kolektivu nebo když děti hodně rostou," vysvětluje Karhan. Rodiče by s tím proto měli počítat.

Jak si zajistit dobrou kondici

• Nespoléhejte na pilulky

Nejjednodušší, avšak nikoli nejúčinnější by bylo spolehnout se na pilulky nabízející celkové posílení imunity. Avšak už z toho, že jsou "na všechno", plyne, že nemohou vyhovovat různým lidem s různými potřebami. Když už, volte podle toho, co vám skutečně chybí.

• Vitamin C jako základ

Velmi důležitý zůstává vitamin C, s tím, že nejvíce ho potřebují obyvatelé velkých měst, kuřáci a ti, kdo se potýkají s dlouhotrvajícím nervovým vypětím. Pokud vám nevadí vyšší cena - kolem stokoruny za balení na měsíc - kupte si přípravek, z něhož se vitamin uvolňuje postupně.

• Jste často nemocní?

Pokud víte, že pro vás zima vždycky znamená nejméně jednu angínu a sem tam nějakou virózu, zajděte ještě před tím, než vypukne sezona těchto infekcí, ke svému lékaři a poraďte se s ním, co byste pro sebe mohli udělat. Může vám předepsat nějaký přípravek na posílení imunity, některé z nich jsou navíc i volně prodejné.

• Otužování má smysl

Na to, abyste nyní začali s klasickým otužováním zahrnujícím třeba sprchování studenou vodou, už je skoro pozdě, ale i tak se snažte zbytečně se nenavlékat či doma nepřetápět. Nejenže to oslabuje imunitu, ale suchý teplý vzduch zhoršuje stav sliznic, kterými infekce do těla vnikají, a proto je lepší vzduch chladnější.

• Pohyb venku je nejvhodnější

Velmi důležitý je pohyb, zejména ten venku na čerstvém vzduchu. Nejenže prospívá lidem fyzicky, ale většinou pomáhá i pročistit hlavu a člověk se tak spíše vzpamatuje i psychicky.

• Neodkládejte odpočinek

Na oslabení imunity a častých nemocech se podílí i přepínání, ať už v práci nebo doma, spolu s dlouhotrvajícím stresem. Naučte se proto občas zabrzdit, o víkendech skutečně odpočívejte a spěte tolik, kolik potřebujete.