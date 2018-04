Ryby jezte nejméně jednou týdně. I tučné jsou dobré

Co je tedy na rybách tak zdravé? Obsahují velké množství důležitých bílkovin – kolem 20 procent. Zároveň v nich nenajdete sacharidy, také tuku je málo. Navíc složení rybího tuku má pro lidský organismus příznivé složení, takže i když si dáte tučnou rybu, nebude to na škodu, na rozdíl třeba od tučného vepřového.

Ten obsahuje vysoký podíl polynenasycených mastných kyselin. Jde především o mastné kyseliny omega-3, které mají pozitivní vliv na hladinu cholesterolu v krvi a jsou prevencí onemocnění srdce a cév. Rybí maso je bohaté také na vitaminy a minerální látky.

Netučné ryby mají obsah tuku do dvou procent, jsou to především ryby z rychlých toků a dravé ryby, například pstruh, štika, candát nebo amur. Středně tučné ryby mají od 2 do 10 procent tuku, jde třeba o kapra či tolstolobika.

Tučné ryby obsahují více než 10 procent tuku, například úhoř. Celosvětově tvoří spotřebu ryb z 80 procent mořské ryby a z 20 procent sladkovodní.

Rybí výrobky vybírejte opatrně a mějte na paměti, že lepší jsou ryby čerstvé. Špatný není ani tuňák ve vlastní šťávě – ten je mnohem méně kalorický, než když je naložený v oleji.