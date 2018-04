Rty jako struhadlo vadí nejen při líbání

"Začervenalé, popraskané a bolavé rty mívají řadu příčin a mohou doprovázet zcela odlišná onemocnění. V odborné terminologii se takové projevy většinou skrývají pod názvem cheilitida, což označuje zánětlivé onemocnění rtů," říká Karel Ettler z kožní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.Velmi často je to zánětlivá reakce na sluneční záření. V takovém případě samozřejmě pomůže opatrnější slunění a ochranná rtěnka s UV filtrem. Pokud jsou potíže trvalejší a zdá se, že se sluněním skutečně souvisejí, nevyplácí se je podceňovat. Někteří odborníci jsou totiž přesvědčeni, že se toto onemocnění může vyvinout v rakovinu kůže."Poměrně značným problémem jsou také záněty způsobené stykem s určitými chemickými látkami," tvrdí doktor Ettler. Často jimi trpí například kuřáci. Ústa některých lidí se ovšem bouří i při kontaktu s tak zdravými potravinami, jako jsou rajčata nebo citrusová šťáva. Na rtech se někdy projeví také zvýšená citlivost k lékům či některým kosmetickým přípravkům. Nešťastníkovi s rozpraskanou pusou nezbývá, než snažit se viníka vysledovat a kontaktu s ním se pak pokud možno vyhnout.Když už se bolestivé praskliny objeví, lze s nimi bojovat několika způsoby. Většinou alespoň částečně pomůže promazávání mastnými krémy nebo jelením lojem. Vyplatí se investovat i do přípravků obsahujících placentu nebo mateří kašičku, které mívají výraznější regenerační účinky. Některé potíže je možné odstranit vitaminy B nebo A - s tím je ovšem třeba zacházet opatrně, protože předávkování může potíže ještě zhoršit. Ke zklidnění pomáhají i heřmánkové obklady. Naopak olizování, k němuž suché rty svádějí, bolest pouze znásobí.Pokud vás rozpraskaná pusa trápí už delší dobu, měli byste uvažovat o návštěvě lékaře. Je totiž možné, že potíže jsou projevem nějaké závažnější nemoci. V takovém případě vás nezachrání ani lůj, ani heřmánek, ale jedině léčení toho onemocnění, které je prvotním důvodem vašeho trápení. Ostatně stojí to za to už jen kvůli tomu, že rozpraskané rty jsou živnou půdou oparu. Navíc cheilitida snadno přechází do chronického zánětu, který by vás mohl provázet celý život.