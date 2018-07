Po prvním porodu u mě propukla roztroušená skleróza i Crohnova choroba

Roztroušená skleróza je nejčastější chronické neurologické onemocnění, kterým v České republice trpí zhruba deset tisíc lidí. Chorobou zasahující centrální nervový systém (CNS) onemocní nejčastěji mladí lidé do 30 let. Skleróza postihuje bílou hmotu CNS, neboli obaly nervových vláken, které převádí povely do svalů a nervové vjemy ze smyslových orgánů. Vzniká zánět těchto obalů, který může přejít až na samotný nerv. Příčina vzniku tohoto onemocnění není objasněna.