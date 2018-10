I zuby trpí stresem. Jak o ně pečovat, poradí v Rozstřelu stomatolog

MUDr. Jiří Šedivý PhD. Vystudoval všeobecné i zubní lékařství, MBA a obhájil titul PhD.

Provozuje privátní stomatologickou praxi a kromě toho pracuje jako vědecký pracovník na AVČR.

Je členem 13 odborných společností a působí jako the Fellow of the Academy of Dentistry International (FADI) a the Fellow of the International College of Dentists (FICD).

Je školitelem v oborových radách Preventivní medicína a Experimentální chirurgie, je autorem desítek přednášek a posterů na vědeckých konferencích.

Získal celou řadu ocenění: mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena učené společnosti ČR, je spoluřešitelem celé řady domácích i zahraničních grantů, recenzent desítek mezinárodních časopisů a člen redakčních rad pěti mezinárodních časopisů.

Je autorem nebo spoluautorem více než 130 publikací a autorem pěti monografií.