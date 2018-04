Zdeňka Pohlreich: Rakovina mi změnila život. Už nejsem pyšná a kritická

Máte po chemoterapii a operaci, jak se cítíte?

Báječně. Asi nejlíp, jak jsem se kdy v životě cítila. Tedy snad kromě takového toho bezstarostného dětství. A po opravdu dlouhých letech jsem si vzpomněla, jaký je to pocit být šťastné a bezstarostné dítě. Manžel mi často říká, že mě za to, jak je mi všechno jedno, až nesnáší (smích).

Takže jste se změnila?

Neskutečně. Došlo u mě k naprosto radikální změně myšlení. V životě totiž pořád něco chcete nebo nechcete, na všechno a všechny, včetně sebe, si děláte názor. Tím vytváříte nějaký odpor. Ale když se vám stane taková věc, když těžce onemocníte, přestanete ty odpory dělat. Najednou už se za ničím neženete, nic nechcete. Jenom žít. V ten okamžik se úplně změní váš pohled na svět a zjistíte, že všechny vaše dosavadní názory a domněnky jsou v kontextu života a smrti naprosto malicherné.

Čtěte v pátek týdeník TÉMA Co prožívala Zdeňka Pohlreich a jak se vyléčila? Jaký unikátní přístroj k použila? Celý rozhovor čtěte v pátečním vydání týdeníku TÉMA.

Od začátku o své nemoci mluvíte hodně otevřeně. Vy jste neměla strach?

Měla. A obrovskej! Ale pak jsem si začala pokládat otázky a okamžitě jsem na ně měla odpověď.

Jaké otázky?

Proč zrovna já? A hned jsem si odpověděla: A proč ne ty? Co jsi udělala pro to, abys tu nemoc nedostala? Každý problém totiž začíná u vás a já přesně vím, proč mi ta rakovina vznikla. Byla jsem pyšná, měla velké ego, pořád jsem něco chtěla a byla nespokojená a kritická. A nejen vůči ostatním, ale hlavně vůči sobě. Kladla jsem na sebe velké nároky a byla jsem sama se sebou stále nespokojená.

Jak dlouho vlastně trvala vaše léčba?

Tři čtvrtě roku. A ještě není u konce. Mám za sebou chemoterapii, nedávno jsem podstoupila operaci a teď nastupuju na ozařování a ještě chodím na bio léčbu, ale to už nic není. Věřím, že všechno perfektně zvládnu a že už je to jenom takové doladění a dočištění těla. Já si dokonce myslím, že už bych na to ozařování ani nemusela, ale pod tlakem rodiny a lékařů už to dochodím. Já ale vím, že už jsem zdravá.

Jak odhalit rakovinu prsu včas? Kontrolujte si každý měsíc svá prsa.