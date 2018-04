Rozhodli jste: hubnout budou Beáta, Iva a Markéta

Na počátku bylo více než sto žen, které se přihlásily do projektu Hubneme pro zdraví. Z nich jste nejprve vybrali šestici finalistek, z nichž pak více než 500 vašich hlasů poslalo do rukou odbornic na redukci váhy z Institutu kompliment tři dámy: Beátu, Libuši a Markétu.

Ze závažných důvodů nemohla nakonec do projektu nastoupit Libuše, proto ji nahradila Iva, která se v hlasování umístila jako čtvrtá.

A vy až do Vánoc můžete sledovat jejich pokroky a zároveň načerpávat zajímavé informace o hubnutí, stravování a správném pohybu.

ANKETA Zde jste hlasovali pro svou favoritku.

Co od projektu Hubneme pro zdraví očekávají tři vybrané ženy?

Markéta: Nikdy pro sebe nechci kupovat dvě místa v letadle!

"Jsem přátelská, veselá, společenská a chovám se a dělám vše tak, abych se na sebe mohla vždy usmívat. Protože prodávám letenky, nechci se jednou dostat do situace, kdy bych pro sebe musela kupovat dvě místa v letadle," říká pětatřicetiletá Markéta z Brna.

Měří 167 centimetrech a váží 75 kilogramů.

Změnou životního stylu by ráda zhubla dvanáct kilogramů. "Myslím, že moje nadváha je způsobena špatným stravováním, oblibou sladkého a nedostatkem aktivního pohybu." Podaří se jí s pomoci odbornic přemoci slabou vůli a chutě na sladké?

Iva: Blížící se padesátka je důvod něco změnit

"Jsem energická, společenská a mám smysl pro humor. Ráda sportuji a když chci relaxovat, kouknu na dobrý film, posedím s knihou nebo s veselou společností," tak se nám představila devětačtyřicetiletá Iva, která pracuje jako zdravotní sestra.

Měří 172 centimetrů a váží 80 kilogramů.

"Asi před pěti lety jsem přestala kouřit a během roku bylo 10 kilo nahoře! Zhubnout chci nejen ze zdravotních důvodů, ale hlavně pro lepší, hezčí a lehčí pocit. "Blížící padesátku Iva bere jako důvod něco změnit, udělat něco jen pro sebe. Podaří se jí s pomocí odbornic proměnit svůj sen ve skutečnost?

Beáta: Možná se vzdám i čokolády…

"Někdy aktivní, společenská, smíšek, jindy si nejraději zalezu do kouta a čtu si. A když si něco vezmu do hlavy, jdu si za tím. Do projektu jsem se přihlásila sama, protože mi chybí nějaký impulz do začátku hubnutí," řekla pětadvacetiletá Beáta.

Měří 160 centimetrů a váží 69 kilogramů.

"Nadváhu mám přibližně 5 let, je to spojeno s mým nástupem na vysokou školu, kdy již nebyla možnost tolik sportovat a musela jsem se více věnovat učení."

Nyní pracuje jako asistentka a věří, že ji terapeutky z Institutu kompliment poradí, jak se zbavit chutí na sladké, a že si zvykne jíst pravidelně, nejen 2x denně jako v současnosti.

Co bude účastnice projektu v následujících měsících čekat?

"Beátě, Ivě a Markétě se budeme individuálně věnovat a pomáhat jim dosáhnout jejich osobních cílů – zejména zeštíhlení a zformování postavy a zlepšení tělesného zdraví i pocitu ze sebe sama. Díky osobním konzultacím dvakrát týdně získají znalosti o hubnutí, stravování a pohybu, a po této konzultaci budou půl hodiny cvičit pod našim vedením," přibližují průběh hubnutí Gabriela Knosová a Kristýna Galová z brněnského Institutu kompliment.

Další díl přineseme za týden, kde se dozvíte, jak probíhají vstupní rozhovory, konzultace a cvičení v mechanoterapeutickém lůžku.