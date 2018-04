Zuby v železech: kolik mohou stát rovnátka a který typ je nejlepší

U dospělých přitom nemusí být léčba komplikovanější než u dětí a dospívajících. Má však svoje zvláštnosti: Trvá déle než u malých pacientů, jejichž organismus se neustále vyvíjí, což je výhodou pro nápravu nerovností. Dalším problémem mohou být například nasazené korunky. Proto je vhodná domluva ortodontisty se stomatologem, aby definitivní protetická rekonstrukce proběhla až po ukončení ortodontické léčby.

Pozor na záněty

Ondřej Suchý, specialista z pražské Ortodontické kliniky, nepovažuje za překážku dokonce ani zánětlivé onemocnění chrupu neboli paradontitidu, která úzce souvisí s věkem a mnohdy vede až ke ztrátě zubů: „Pokud pacient netrpí akutním zánětem a dodržuje správnou hygienu, je možné rovnat i viklavé zuby. Při zhoršeném či kritickém stavu však musí nejprve podstoupit parodontologickou léčbu u svého stomatologa.“

Vyzkoušely jsme neviditelná rovnátka Efekt rovnátek po osmi týdnech nošení. Před jsou zuby na spodním snímku a po na horním. Zuby jsou bělejší a rovnější i po tak krátké době.

Každá vada chrupu je individuální, přičemž ortodontista by měl pacientovi doporučit vždy to nejvhodnější řešení pro jeho problém. Na výběr máme zubní aparáty, které se liší vzhledem, použitím a cenou. Každý typ s sebou přináší různé výhody i nevýhody, přičemž záleží na tom, jak závažnou vadu chrupu chceme léčit a jak dlouho.

Rovnátka dělíme na snímací a fixní. Dříve se většinou používala snímací, tzv. desková rovnátka, která jsou složená z drátů a pryskyřic. Tento typ doporučují specialisté v současnosti už jen výjimečně. Nevýhodou je zdlouhavé a nedokonalé rovnání chrupu, přičemž se po něm mohou zuby leckdy vrátit do původní polohy. Tento druh rovnátek se však někdy využívá jako „fixátor“ na určitou dobu po vyrovnání zubů, aby zůstaly přesně tam, kde mají.

Snímací „neviditelná“ rovnátka

Oblíbeným a v současnosti asi nejpohodlnějším řešením při rovnání zubů jsou průhledná snímatelná rovnátka Invisalign. To, jak budou zuby vypadat po ukončení léčby, může pacient vidět na 3D modelu ještě před jejím zahájením. Jde o sadu téměř neviditelných fólií, které zuby postupně posouvají do žádoucí polohy.

Výhodou je jejich extrémní nenápadnost, efektivní léčba a pohodlí: fólii si můžete kdykoli sami sejmout a opět nasadit. Tudíž jíte a čistíte si zuby, aniž byste měli něco v puse, což je pro vás příjemnější a k chrupu šetrnější. Set fólií dostanete ihned na začátku léčby, přičemž si jej budete každé dva týdny sami měnit.

„Aby byla léčba pomocí rovnátek Invisalign účinná, neměli byste je vyjímat na déle než na celkem dvě hodiny denně, a to pouze před jídlem a čištěním zubů. Na kontrolu budete docházet většinou jen jednou za tři měsíce, pokud je vše v pořádku a nenastane nějaký nečekaný problém, což se ale v případě Invisalignu většinou neděje. I to je výhoda například oproti fixním rovnátkům, u nichž se relativně často může uvolnit zámeček nebo ulomit drát a je třeba co nejdříve vyhledat lékaře,“ vysvětluje specialista na ortodoncii Ondřej Suchý.

Z tohoto důvodu je podle něho Invisalign vhodný zejména pro lidi, kteří často cestují nebo jsou časově hodně vytížení, i pro ty, kteří se jen nechtějí zdržovat návštěvami u ortodontisty. Ceny snímacích průhledných rovnátek Invisalign se pohybují v rozmezí od 55 do 105 tisíc korun v závislosti na ortodontické vadě.

Fixní rovnátka

Představují jednu z nejefektivnějších a nejčastějších cest k narovnání zubů. Podle finančních možností a po poradě s ortodontistou si můžete vybrat buď zámky s barevnými gumičkami, Damon zámky (samoligovací) nebo lingvální rovnátka.

Zámky s gumičkami vám ortodontista nabídne v kovovém nebo keramickém provedení. S kovovou variantou se obvykle používají barevné gumičky. Tuto kombinaci si vybírají především děti a teenageři, u kterých rovnátka „frčí“ jako módní doplněk. Naproti tomu dospělí upřednostňují méně nápadný vzhled, proto volí keramické zámky s průhlednými gumičkami.

Tato rovnátka jsou nejlevnějším a nejpoužívanějším typem v Česku. Léčba vás přijde na 39 až 50 tisíc korun. Kromě keramických zámků si můžete zvolit i safírové, příplatek se pohybuje v řádu několika set korun. Tato rovnátka léčí široké spektrum vad, proto se hodí téměř pro každého. Přesto jsou ve světě na ústupu. Zřejmě právě pro svoji nápadnost.

Postupně je začínají nahrazovat tzv. Damon zámky, které umožňují pohodlnější, rychlejší a efektivnější léčbu. Dochází u nich k nižšímu tření mezi zámkem a drátem než u těch s gumičkami, což zjednoduší a zároveň zrychlí léčbu (dokonce až o třetinu). Pořídit je můžete v kovovém i keramickém provedení.

Ne každý lékař však může být s tímto systémem zámků obeznámen, vyžaduje totiž značně odlišný přístup k rovnání zubů. A cena? O několik tisíc korun více než při použití gumičkových.

VIP pacienti

Co mají společného Tom Cruise a Bohuslav Sobotka? Oba se v dospělosti rozhodli, že si nechají zkrášlit úsměv.

Zatímco americký herec nosil průhledná rovnátka zhruba rok a odkládal je jen během natáčení, náš současný premiér to s fixními rovnátky vydržel celé čtyři roky! Podle Ondřeje Suchého můžete zejména po zahájení léčby pociťovat určité nepohodlí: „K nejčastějším projevům patří například odřený jazyk a aspoň na začátku problematická výslovnost. Tyto potíže však časem vymizí,“ dodává ortodontista Suchý.

Jde o velmi účinný postup, během kterého je možné napravit v podstatě každou ortodontickou vadu. Nepoužívají se jen u obroušených zubů, na něž se nedají upevnit. Lingvální rovnátka jsou nejdražší. Jejich cena se pohybuje od 130 do 150 tisíc korun.

Jak si čistit zuby s rovnátky

Jedním z hlavních předpokladů zdravých a krásných zubů je správná péče o ústní dutinu. Je důležitá vždy, ale zvýšenou pozornost byste svému chrupu měli věnovat v období, kdy se rozhodnete pro jeho korekturu. Počítejte však s tím, že čištění zabere minimálně dvakrát tolik času. Důkladná zubní hygiena se však rozhodně vyplatí, protože by vám jinak mohla hrozit zvýšená kazivost či zánět dásní. Během dne na zubech neustále ulpívá plak, který se u fixních rovnátek vyskytuje nejvíc kolem zámečků. Jeho bakterie vytvářejí kyseliny - hlavní příčinu vzniku zubního kazu či zánětu dásní. Ten, pokud se neléčí, může přejít v parodontitidu a vést až ke ztrátě zubů.

Obecně stačí čistit si zuby s rovnátky dvakrát denně (ráno a večer), ale důkladně. Kromě zubního kartáčku vždy používejte i mezizubní kartáček. Dentální hygienistka Monika Sojková doporučuje následující postup:

„Zuby čistěte po částech. Nejprve oblast mezi zámky a dásní, dále mezi zámky a řezací hranou zubů a nakonec prostor mezi jednotlivými zámky. Jen tak lze vyčistit nejen zbytky jídla ze zámečků, ale hlavně povlak ze skloviny.“

Neodbývejte večerní hygienu, protože zbylé částečky potravy dělají největší neplechu právě v noci. Večer vždy používejte mezizubní kartáčky. Pro čištění chrupu jsou důležité v místech, která bývají zdrojem krvácení dásní a nepříjemného zápachu. U chrupu s drátky se navíc tento kartáček zavádí i pod drát aparátu, protože to je místo, kam se velkým kartáčkem dostanete jen obtížně.

Během nošení fixních rovnátek se vyvarujte některým „nepřátelským“ pochutinám, které na nich mohou ulpět, jako jsou například žvýkačky, karamel, chipsy, popcorn nebo oříšky. Mrkev či jablko si raději nakrájejte. Nejsnadněji se ústní hygiena dodržuje s rovnátky Invisalign, protože si je můžete před čištěním i před každým jídlem sundat. „Nezapomeňte ale každý den povrch rovnátek vyčistit měkkým zubním kartáčkem,“ doporučuje hygienistka Monika Sojková z Dentální kliniky Jan Stuchlík.