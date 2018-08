Má tři autistické děti, na péči je sama. Navíc ji čeká náročná léčba

Na co se bude vybírat? 2x 20 000 korun - doplatky doplňků na nové zdravotní kočárky zn. Ulises Evo pro oba kluky, revizní lékař oběma klukům schválil plně hrazené kočárky, pojišťovna je hradí jen v základní verzi bez doplňků. Děti potřebují zimní fusaky, košíky pod kočárek, pláštěnky, obal na kočárek, antidekubitní podložky na sezení a stříšky. 2x 3 000 korun - nové ambuvaky, z těch stávajících dětem vyrostly obličeje, původní věnovala maminka do FN Motol pro malé děti, stejně jako předchozí kočárky. Ambuvaky nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 1x 12 000 korun - přenosný oxymetr s nabíjecí stanicí do auta pro Florimona, kvůli zastávám dechu. Oxymetry nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 300 korun za 25 minut intenzivní neurorehabilitace v Medical centru v Liberci, kde s dvojčaty cvičí a posilují svaly fyzioterapeuti pod dohledem neurochirurga, který se specializuje na na myoskeletární medicínu, což je mimo lázeňskou péči téměř nemožné najít. Do centra dochází každé dvojče 2x měsíčně, tj. částka 1200 korun. A v neposlední řadě v době září a října bude maminka potřebovat využívat intenzivněji respitní odlehčovací službu Nautis, protože bude po operaci. Cena za jeden den za oba kluky je 3 000 korun.