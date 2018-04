Šest překvapivých návyků, které mohou vést k cukrovce

Cukrovkou neboli diabetes mellitus trpí miliony lidí na celém světě. Rozdělujeme ji do dvou forem - 1. a 2. typ. Méně častou formou je diabetes prvního typu, který vzniká tehdy, když slinivka břišní přestane vyrábět inzulin. Přesný důvod vzniku tohoto typu cukrovky je stále předmětem zkoumání, obvykle je za viníka považována infekce, autoimunitní zánět, nebo genetické vlivy. Toto onemocnění se vyskytuje především u lidí mladších 35 let.



Oproti tomu cukrovka 2. typu, na kterou se dnes zaměříme, je nemocí dospělých a příčiny jejího vzniku jsou o poznání jasnější.

„Nejvíce jsou cukrovkou druhého typu ohroženi lidé, kteří se nevhodně stravují, mají minimum pohybu, jejich váha je vyšší, než by měla a jsou v neustálém stresu. Neměli bychom zapomínat, že náznaky cukrovky se mohou projevit o mnoho let dříve než samotná nemoc,“ vysvětlila Monika Bartolomějová, hlavní nutriční specialistka společnosti Svět zdraví.

Zároveň vyjmenovala nejčastější příznaky této choroby, jako jsou častá potřeba močení, nadměrná žízeň, náhlá ztráta tělesné váhy, pocit velkého hladu, svědivá vyrážka na kůži. Příznakem je také špatné hojení ran či větší náchylnost k mykózám.

„Na testy byste si měli zajít také v případě, že se najednou cítíte malátní, unavení, podráždění, nebo máte rozmazané vidění. V tom, zda je možné diabetes druhého typu zcela vyléčit, se odborné zdroje různí. Záleží také na závažnosti. Než však řešit léčbu diabetu je vhodnější řešit její prevenci a žít život tak, abyste tento problém nikdy řešit nemuseli,“ radí Bartolomějová.

Nadváha a špatné stravovací návyky však nemusí být jedinou příčinou vzniku cukrovky. Možná vás překvapí, že i některé, na první pohled zcela neškodné, každodenní zvyky mohou zvyšovat riziko rozvinutí tohoto onemocnění. Zajímá vás, jaké to jsou?

1 Zakazujete si kávu

Rozhodli jste se ze zdravotních důvodů vyškrtnout ze svého každodenního režimu váš oblíbený šálek kávy? O tom, zda káva je či není zdraví prospěšná, se neustále vedou debaty a odborné výzkumy se ve svých výsledcích často liší.

Kofein, který patří mezi nejužívanější stimulanty, dokáže dočasně potlačit únavu, zlepšovat soustředění a zvyšovat bdělost. Nadměrné pití kávy však není úplně bez rizika. Kofein mírně zvyšuje systolický i diastolický krevní tlak, může vést k poruchám spánku a jeho konzumace se nedoporučuje těhotným ženám.

Nicméně co se týče cukrovky, může mít pití kávy svá pozitiva. Některé studie ukazují, že káva (s obsahem kofeinu i bez) může snižovat riziko vzniku diabetu 2. typu.

2 Jste chronická noční sova

Dalším problematickým návykem může být pravidelné ponocování. Nedávná studie korejských vědců totiž ukázala, že lidé, kteří zůstávají vzhůru až do pozdních hodin, mají vyšší pravděpodobnost rozvoje diabetu než ti, kteří chodí spát dříve. A to bez ohledu na to, zda dosáhnou doporučovaných sedmi až osmi hodin spánku za noc.

Autorka studie, doktorka Nan Hee Kimová si to vysvětluje tím, že „noční sovy“ jsou obvykle více vystavené vyšším hladinám umělého světla z televizí a mobilních telefonů, před kterými tráví noční čas. Tento zlozvyk je podle vědců spojen s nižší citlivostí na inzulin a horší regulací hladiny krevního cukru.

Navíc dlouhé ponocování významně zhoršuje kvalitu spánku a může vést k nespavosti, čímž se naruší váš metabolismus. A rozhozený metabolismus může být dalším faktorem, který přispívá ke vzniku cukrovky 2. typu.

3 Máte nedostatek probiotik ve stravě

Zažívací problémy, jako jsou nafouknuté břicho, zácpa, průjem, plynatost a křeče, mohou souviset se složením vaší střevní mikroflóry. Nezdravým způsobem života může dojít k narušení rovnováhy ve střevech, a tím také k narušení vašeho imunitního systému.

Účinnými pomocníky, kteří přispívají ke zdravé funkci střeva, jsou „přátelské“ probiotické bakterie, které se nacházejí v potravinách, jako jsou kysané zelí, jogurty a některé typy sýrů.

Podle endokrinoložky Betul Hatipogluová z clevelendské klinice v americkém Ohiu se riziko vzniku cukrovky zvyšuje, když máte ve střevě více nežádoucích bakterií než těch správných. Nedostatek probiotik ve stravě může podle ní způsobit zánět, který nakonec může vést až k rezistenci na inzulin.

4 Vyhýbáte se slunečním paprskům

Samozřejmě je důležité chránit svou pokožku před slunečním zářením, jelikož v nadměrném množství ultrafialové paprsky škodí a mohou způsobovat řadu zdravotních potíží. Mezi ty nejvážnější patří rakovina kůže a šedý zákal. Ovšem to neznamená, že je nutné vyhýbat se slunci úplně a schovávat se před jeho hřejivými paprsky za zdmi svého bytu či domu.

Nedostatek slunečního světla vás totiž může vystavit riziku vzniku cukrovky 2. typu. Podle španělské studie mají lidé s deficitem vitaminu D větší pravděpodobnost, že onemocní tímto typem diabetu a prediabetem, a to bez ohledu na jejich hmotnost.

Vědci se domnívají, že sluneční záření hraje roli při správném fungování slinivky, která produkuje inzulin a pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi.

Doktorka Hatipogluová proto doporučuje kromě pobytu na slunci také užívání vitaminových doplňků, které zvýší vaši hladinu vitaminu D. Vhodné je také zaměřit se na potraviny, které jsou na tento vitamin bohaté, jako je losos a mléko či obiloviny obohacené vitaminem D.

5 Trávíte víkendy sledováním televize

Možná je načase přehodnotit vaši závislost na seriálech a najít si jiné, zdraví prospěšnější koníčky, které vyplní váš volný čas. Studie odborníků z University of Pittsburgh totiž zjistila, že každá hodina strávená před televizí zvyšuje vaše riziko vzniku diabetu o téměř 4 procenta.

„Nadměrné sezení může vést ke skladování viscerálního tuku (tuk v břišní dutině a uvnitř orgánů, pozn. red.), což zvyšuje obvod pasu,“ varoval doktor Eric Sternlicht, profesor kineziologie na Chapman University v Kalifornii. A větší břicho podle lékařů výrazně zvyšuje riziko vzniku cukrovky tím, že snižuje citlivost na inzulin.

„Pohyb je pro prevenci, ale i léčbu diabetu velmi důležitý. Díky pohybu se buňky stávají citlivější na inzulin. Zároveň pohyb pomáhá předcházet vzniku nadváhy či obezity, které rozvoj cukrovky podporují,“ uvedla výživová specialistka Bartolomějová. Upozornila však, že ačkoliv si spousta lidí spojuje cukrovku druhého typu s obezitou, pravda je, že jí mohou onemocnět i lidé, kteří nadváhou netrpí.

„Klíčovou roli hraje také dědičnost. Pokud se ve vaší rodině cukrovka vyskytuje, jste jí ohroženi navzdory dobré tělesné kondici a zdravému životnímu stylu. Ale i když jste štíhlí a stravujete se nevhodně, pak rozvoj diabetu rovněž podporujete, obzvlášť pokud máte tendenci tuk ukládat v oblasti břicha,“ dodala.

6 Vynecháváte snídaně

Možná nesnídáte v domnění, že tak snížíte svůj denní příjem kalorií, nebo nemáte hned po probuzení chuť k jídlu, či prostě po ránu nestíháte a raději si chviličku přispíte, než byste vstávali dříve kvůli snídani.

Zdravá snídaně však doplní zásoby glukózy a dodá vám tak energii pro úspěšný začátek nového dne. Navíc podle několika studií snídaně snižuje riziko obezity a pomáhá k udržování stabilní zdravé váhy. Lidé, kteří snídají, mají také obecně nižší hladinu cholesterolu v krvi, a jsou tedy méně ohroženi rizikem srdečních onemocnění.

Naopak jedinci, kteří se z nějakého důvodu snídani vyhýbají, mohou být častěji ohroženi cukrovkou než lidé, kteří si snídani pravidelně dopřávají.

„Vynechání vašeho ranního jídla vás nejen zpomaluje a nutí jíst později dopoledne, ale může také vytvořit dokonalé podmínky pro vznik diabetu 2. typu,“ upozornila lékařka Ellen Calogerasová z diabetického centra na klinice ve Clevelandu.