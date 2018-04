Říjen je měsíc zdravých zubů

Projekt, jehož cílem je zvýšit informovanost v oblasti ústní hygieny, a tím napomoci k zlepšení stavu chrupu celé populace, probíhá i letos pod záštitou České stomatologické komory.

Stačí během října navštívit zubního lékaře přihlášeného do projektu a podrobit se preventivní prohlídce. Lékař vysvětlí, jak správně pečovat o chrup, a dá vám zubní pastu Colgate Total a letáky, které pomohou objasnit příčinu problémů v ústní dutině.

Letošního ročníku se zúčastní více než tisíc zubních lékařů z celé České republiky. Jejich kompletní seznam najdete na stránkách Colgate. Stačí zadat místo, kde chcete zubaře navštívit.

Základem je prevence

Základem ústní hygieny je samozřejmě prevence, což je člověku vtloukáno do hlavy od útlého věku. Přesto se na ni často zapomíná: preventivní prohlídka u zubaře je mnohdy cosi z říše sci-fi. Přitom lékař je schopen rozpoznat případné problémy už v úplném počátku, a zabránit tak následným bolestivým zákrokům. Zde jsou základní pilíře péče o dutinu ústní:

Zdravé dásně

Většina onemocnění dásní je způsobena bakteriemi plaku, které uvolňují toxiny. Ty dráždí měkkou tkáň kolem zubů a vyvolávají zánět, který bývá dlouhodobý a postupně se zhoršuje.

Navíc známky onemocnění dásní nemusenjí být vždy zřetelné a velmi často jsou i bezbolestné. Proto platí, že čím dříve jsou zachyceny, tím lépe mohou být potlačeny.

Známky onemocnění dásní

• dásně sjou červené nebo přímo krvácejí, jsou oteklé a přecitlivělé

• odstávají od zubu

• mezi zubem a dásní se objevuje hnis

• zuby jsou ubvolněné nebo změnily polohu

• v ústech vzniká zápach a nepříjemný pocit

Péče o dětské zuby

První, mléčné zuby, se začínají objevovat asi v šesti měsícíh věku. Ovšem tvořit se začínají pod povrchem dásní mnohem dříve. Přestože nakonec vypadnou, neměla by se péče o ně zanedbávat: dočasné zuby totiž v čelisti zajišťují místo pro správný růst těch trvalých.

První stálé zuby většinou začínají růst kolem šestého roku, o sedm let později je pak na svém místě většina z nich. Třetí stoličky, rovněž známé jako zuby moudrosti, obvykle nerostou před dovršením plnoletosti.

Jak se starat o dětské zuby

• Kojenci

Ještě před tím, než se u vašeho dítětě objeví první mléčný zub, otírejte jeho dásně po každém krmení čistým vlhkým kapesníkem. Pomůžete odstranit zbytky jídla a bakterií z povrchu dásní.

• Starší děti

Ve věku tří let by si vaše dítě mělo být schopno čistit zuby samo (pod vaším dohledem). Používejte jen malé množství pasty a dohlédněte, aby si dítě čistilo chrup ze všech stran.

• Dentální nit

Dentální nit by vaše dítě měloé začít používat v momentě, kdy se jeho zuby budou dotýkat. K dostání jsou moderní niti, které se netrhají. Asi od osmi let by dítě mělo být schopno používat nit bez vašeho dohledu.

Boj se zubním kamenem

Zubní kámen je tvrdý, mineralizovaný zubní povlak. Vzniká usazováním minerálů do plaku, což je substance, která se denně usazuje na povrchu zubů každého člověka. Studie prokázaly, že se z plaku může stát zubní kámen během pouhých 24 hodin. To činí ze zubního kamene, zejména pod úrovní dásně, každodenní problém.

• Plak jako magnet

Zubní kámen znesnadňuje každodenní ústní hygienu - má totiž nepravidelný povrch, což komplikuje čištění.

Postupem času se zubní kámen může nahromadit do takové úrovně, že se začne formovat pod hranicí dásně. Když pak na takovém zranitelném místě vznikne plak, znamená to poměrně velký problém.

Zubní kámen je však i estetickým problémem. Je nažlouztlý až hnědý, navíc velmi snadno absorbuje skvrny, zvláště z kávy a cigaret.

• Prevence tvorby zubního kamene

Jakmile se zubní kámen jednou vytvoří, může ho odstranit jen lékař, a to takzvaně profylakticky - za pomoci speciálních přístrojů vám lékař odstraní kámen nad i pod okrajem dásní.

Péče o zuby seniorů

Stejně jako celé tělo, i zuby se s postupujícím věkem stávají náchylnějšími k různým obtížím.

• Onemocnění dásní

Bakterie plaku uvolňují již zmíněné toxiny, které dráždí tkáň kolem zubů, následkem čehož pak senioři o zuby přicházejí. Závažnost obtíží může ještě zvýšit nepadnoucí umělý chrup, nevyvážená strava, nedostatečná ústní hygiena či některé léky. V každém přídpadě - problémy je třeba odhalit co nejdřív.

• Pocit sucha v ústech

Tvorba slin obvykle s přibývajícím věkem klesá, a to nejen v důsledku užívání léků. Rychlé ubývání slin se může změnit až v takzvanou xerostomii neboli suchost úst.

Tvorba slin je přitom velmi důležitá - sliny obsahují minerály, které posilují zuby, a rovněž pomáhají neutralizovat kyseliny způsobující kazivost chrupu. Lékař vám může předepsat i umělou slinu.