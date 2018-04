Reportáž v pyžamu: v laboratoři zjistí, proč trpíte nespavostí

Než jsem ovšem ulehl na vědecké lůžko, musel jsem projít "zpovědí". Doktor Martin Pretl z pražské Poradny pro poruchy spánku a spánkové laboratoře napřed mapuje mé zvyky a zlozvyky.

Až poté, co v mých odpovědích nenajde nic, co by mělo evidentně vadit - nekouřím, na noc se nepřejídám, nepiji pravidelně alkohol, nemám závažné psychické problémy - mi dává termín, kdy se půjdu "vyspat na přístroje".

Přicházím podle domluvy v deset večer. Podle doporučení si s sebou nesu věci, v nichž obvykle uléhám do postele, aby to bylo pokud možno všechno jako doma. Co ovšem doma rozhodně nemám, je množství různých drátů a čipů, které na mě asistentka postupně začíná lepit.

Když mi z hlavy nakonec čouhá asi osm různých "kabelů", přijdou na řadu i další části mého těla. V tu chvíli si nedovedu představit, že bych měl v celé té zbroji usnout. Je to ovšem přesně to, co mám udělat.

Pohodlná postel a antialergická přikrývka

Celá procedura lepení čidel trvá přibližně hodinu. Všechny kabely jsou zapojeny do menší krabičky a zkontrolovány. Pak mě asistentka vyzve, abych ulehl na speciální postel.

Lože je měkké a pohodlné, dá se nastavit i sklon hlavy. Do místnosti nepronikají žádné zvuky. Přikrývka je lehká, antialergická.

Ze stropu visí kamera, která mě bude snímat po celou dobu spánku; nebo toho, co se bude konat místo něj. Celý "experiment" je naplánován od jedenácti večer tak do sedmi osmi do rána.

Nespavostí, která je často označována za civilizační chorobu, trpí podle odhadů 15 % populace.



Toto číslo ovšem může být až několikanásobně vyšší, ne každý se totiž rozhodne jít k lékaři, časté je spoléhání na "babské rady", volně dostupné přípravky, případně léčitele.

Nepřinese mi asistentka bažanta?

Když zhasne světlo, poslušně zavírám oči a snažím se usnout. Nedaří se mi to, stejně jako normálně. Můj problém přitom nespočívá v tom, že by se mi nechtělo spát. Chce, a jak!

Takže se jako obvykle převaluji z jedné strany na druhou, jen možná o něco méně, nebo spíš opatrněji, abych nepřerušil všechny ty pracně připevněné kontakty. Mám také k dispozici tlačítko, kterým se přivolává "obsluha", třeba v případě, kdyby se mi v noci zachtělo na záchod.





Asi tak za hodinu, když se mi stále nedaří usnout, tlačítko skutečně použiju, i když spíš proto, že jsem zvědavý, co se bude dít, než kvůli akutní tělesné potřebě. Hned poté mě napadne, jestli mi náhodou asistentka nepřinese bažanta. Nedovedu si totiž představit, že by ze mě všechno strhala a pak zase nalepila.



Během minuty je asistentka u mě, k mé úlevě pouze jednoduše odpojí krabičku se všemi dráty, kterou mám na prsou, od centrálního přístroje a doprovodí mě ke dveřím WC a zase zpět.

Celé mé chování je neustále zaznamenáváno kamerou i na počítači, kde se neustále zobrazují nějaké grafy. Zkouším některé relaxační metody na usnutí, které mi občas pomáhají. Ale nyní nezabírají.

Mé nohy jsou i ve spánku neklidné

Až přibližně po třech hodinách od ulehnutí konečně usínám. Sny, které většinou mívám, se mi tentokrát buď nezdají, anebo o nich alespoň nevím.





Kolik to stojí Vyšetření stojí 6 000 Kč. Pokud jste pojištěnci VZP, OZP,VoZP či Média, máte vyšetření zdarma.

Ráno se probouzím v sedm a na rozdíl od domova se nesnažím - bezvýsledně - znovu usnout a hned vstanu. Dostávám zdravou snídani v podobě jogurtu a piškotů, po ní si jdu prohlédnout na počítači své noční "záznamy".Doktor Martin Pretl mi vysvětluje význam všech těch křivek. Počítače odhalily, že mám lehkou spánkovou apnoe, tedy poruchy dýchání. A dozvěděl jsem se i to, že mám takzvaný syndrom neklidných nohou, což znamená, že s nimi ve spaní bezděčně a také nekontrolovatelně škubu.

Příčinou je nedostatek dopaminu, což je chemická látka, která slouží k přenosu impulzů v mozku. Čím více ho člověk má, tím více u něj vzniká hezkých pocitů. Naštěstí existují přípravky, kterými se dá doplnit. Takže to vypadá, že se časem i pořádně vyspím.