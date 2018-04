OBRAZEM: Jak se rekonstruuje odstraněný prs

Pokud je ženě při mastektomii odstraněno velké množství kůže, je nutné zbývající kůži "vypěstovat". Toho lékaři dosáhnou pomocí tzv. expandéru, dutého implantátu, který je vložen do prsu pacientky a postupně nafukován, čímž dochází k roztahování prsní kůže.

Stejný postup je nutný i v případě, kdy pacientka musí čekat, až jí zdravotní pojišťovna proplatí implantát, což někdy trvá třeba i rok nebo déle. Bez vložení expandéru do prsu by se totiž kůže smrskávala a prs zplošťoval, pozdější vložení implantátu by tak bylo problematické.