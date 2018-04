Reklamy opět lhaly. Margaríny infarkt neodvrátí

Margaríny obohacené o omega-3 kyseliny nesnižují u kardiaků riziko opakovaných infarktů. Dopady účinků těchto látek na 4 800 lidí, kteří už prodělali nějakou srdeční příhodu, sledovali čtyřicet měsíců nizozemští vědci.

Části z nich podávali k dennímu užívání margaríny vyrobené společností Unilever s obsahem omega-3 kyselin a části jen placebo, tedy pokrm bez účinné látky. Výsledky potravinářský gigant příliš nepotěšily – četnost opakovaných srdečních příhod byla u obou skupin lidí srovnatelná.

Pokud by výsledky nizozemské studie měly být akceptovány širokou odbornou veřejností, nebyla by to pro Unilever příliš dobrá zpráva. Firma totiž přítomnost omega-3 kyselin například ve svém margarínu Flora v reklamách prezentuje jako největší konkurenční výhodu oproti produktům svých rivalů. "Denní příjem potravin bohatých na vícenenasycené mastné kyseliny je důležitý pro zdraví vašeho srdce," zní jeden ze sloganů Flory.

omega-3 kyseliny Jde o skupinu nenasycených mastných kyselin obsažených v severských mořských rybách a vlašských ořeších, řepce či sóji. Je prokázáno, že častá konzumace těchto potravin zlepšuje krevní oběh, nicméně názory odborné veřejnosti na další přínosy omega-3 kyselin se různí. Řada studií jim připisuje léčivé účinky, stojí proti nim však takové, které je vyvracejí.

Unilever, který se na výzkumu podílel, však prozatím žádné ukvapené závěry nedělá. "Výsledky ukazují, že je třeba dalšího výzkumu vlivu omega-3 kyselin (na lidské zdraví, pozn. red.)," uvedla firma v tiskovém prohlášení. Podle něj by se lidé měli i nadále řídit doporučeními na obalech jejích produktů.

Názory na to, zda tyto kyseliny mají, či nemají vliv na zdraví lidského srdce, se různí již delší dobu. Někteří doktoři například předepisují svým pacientům se srdečními obtížemi užívání olejových kapslí, které je obsahují, jiní zase tvrdí, že jde o zbytečné "tahání peněz" z kapes nemocných.

"Omega-3 kyseliny se v Česku řadí do oblasti potravinových doplňků, jejichž přínos je sporný. Rozhodně však nikomu nemohou uškodit. Doplňky stravy představují pro farmaceutické i potravinářské firmy obrovský byznys," uvedl profesor farmakologie Hassan Farghali.

Roli hrály možná i léky

Studie vznikala pod vedením Daana Kromhouta z univerzity ve Wageningenu, která se specializuje na potravinářský výzkum. Vědec připouští, že fakt, že poměr opakovaných srdečních příhod byl u obou skupin lidí srovnatelný, mohl být ovlivněn tím, že většina lidí užívala zároveň léky na snížení cholesterolu, tlaku i na ředění krve. Měli nadstandardně dobrou lékařskou péči na rozdíl od lidí, kteří nikdy zatím komplikace se srdcem nezaznamenali nebo s nimi nešli k lékaři.

Experimentu se účastnili lidé ve věku 60 až 80 let, kteří prodělali infarkt v průměru čtyři roky před počátkem pokusu. Senioři byli rozděleni do čtyř skupin, z nichž tři pojídaly denně tři různé margaríny obsahující omega-3 kyseliny a jedna margarín, kde chyběly. Jediní lidé, kteří z užívání margarínů profitovali, byli diabetici.