Rath zveřejnil seznam plně hrazených léků

Ministr zdravotnictví David Rath splnil svůj slib z nedělního pořadu televize Prima Nedělní partie, že názvy plně hrazených léků zveřejní po Velikonocích.

Seznam obsahuje téměř dva tisíce položek, což podle ČTK představuje na šest set léků v různě velkém balení a různé síle. Materiál neobsahuje medikamenty, které pacienti dostávají jen v nemocnicích. Seznam najdete zde nebo na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Je to poprvé, kdy je takový seznam veřejně přístupný, potvrdila iDNES mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Kocová. Seznam by měl podle ní přispět k lepší a větší informovanosti pacientů.

"Aby pacienti věděli, že v každé indikační skupině je minimálně jeden plně hrazený přípravek. A aby měli v ruce materiál, na základě kterého se mohou obrátit na svého lékaře s tím, že chtějí předepsat například tyto plně hrazené léky," řekla iDNES Kocová.

"Jestliže přijde pacient k lékaři a bude trvat na tom, že potřebuje lék pouze a jenom takový, který hradí pojišťovna, a žádný jiný nechce, tak si dovedu představit diagnózy, u kterých to prostě nepůjde," namítá místopředseda Sdružení praktických lékařů Jan Jelínek.

Hrazený lék nemusí vždy prospět

Podle něj není pravda, že je pacientům pro každou diagnózu k dispozici jeden lék plně hrazený pojišťovnou. Například u psychofarmak je nutné vhodnost léku posoudit u každého pacienta zvlášť.

"Pacientovi mohu napsat například levný nebo pojišťovnou plně placený lék, ale vím, že mu nebude dobře, že nebude smět řídit automobil, nebo vykonávat psychicky náročnou profesi," uvádí příklad doktor Jelínek.

Psychofarmaka si podle něj pacienti musejí vyzkoušet a musejí mít v takový lék důvěru. To je hlavní kritérium pro předepsání medikamentu. Záměr ministerstva zdravotnictví informovat lépe pacienty ale doktor Jelínek vítá.

"Může to přispět k lepší informovanosti, ale nemyslím si, že by to něco změnilo na rozhodování lékařů," dodal Jelínek.