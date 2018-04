Ranní cvičení

20:40 , aktualizováno 20:40

Nejlepší je si ráno trochu zacvičit podle Snídaně s Novou, vždy vás to naladí na celý den. Když vás bolí hlava, uvařte si čaj, který vám nejvíc chutná, a myslete na to, co vám kdy v životě udělalo největší radost. Určitě vám to pomůže. Zkuste to a sami uvidíte.