Rakovinu umíme léčit, přesto se počet případů zvyšuje. Proč?

Rakovinu sice umíme stále úspěšněji léčit, přesto se počet případů každoročně zvyšuje. Proč tomu tak je?

Rakovina souvisí s věkem. Čím je člověk starší, riziko, že mu lékaři najdou zhoubný nádor, se zvyšuje. A protože se stále prodlužuje průměrný věk, přibývá i nově zjištěných případů.

Hranice, od které by se lidé měli více hlídat, jsou pětačtyřicáté narozeniny. Od té doby riziko, že onemocníte rakovinou, výrazně roste.

Neplatí to však obecně. Například rakovina prsu útočí mnohem dříve. Každoročně se zjistí 200 až 250 nových případů za rok u žen do pětatřiceti let (celkově je tato nemoc diagnostikována u 5 500 žen). A rakovina děložního čípku se objevuje u žen dokonce ještě dříve.

Muže v mladším věku postihuje rakovina varlat. A nesmíme zapomenout ani na karcinomy kůže, které se objevují v tabulkách velmi často, a to od 20 až do 80 let a více. Mírně více u žen. Mezi zhoubné nádory, které se objevují v mladším věku, patří ještě také nádory mozku a krve (leukemie).