Rakovinou ročně onemocní 65 406 Čechů

"Zrádné je ale v tom, že když už začne zlobit, bývá většinou pozdě. Metastázy jsou poměrně malé - i proto má slinivka téměř stoprocentní úmrtnost," vysvětluje předseda Ligy boje proti rakovině.

Třebaže faktorů, které "startují" rakovinu, bývá vždy více, Dienstbier je přesvědčen, že Pavel Dostál svým životním stylem onemocnění dost napomohl.

"A není to jen kouření, ale také improvizované stravování, jak bývá pro divadelníky typické," míní Dienstbier.

Nejvíce škodí nikotin s alkoholem

Profesor říká, že od svých přátel často slýchává frázi: tělo má putovat do hrobu zhuntované.

"Vždy jim ale varovně připomínám, že například to, zda onemocníme rakovinou, můžeme až z šedesáti procent ovlivnit životosprávou. Je snad přece rozdíl odebírat se na věčnost se zhuntovaným tělem až v sedmdesáti, či už v padesáti," srovnává.

Třicet procent rakovinových nádorů má totiž na svědomí kouření a dalších třicet procent nevhodný jídelníček - tučná strava a alkohol. Nikotin přitom neškodí jen plicím, ale například i žaludku. U žen pak bývá velmi častou příčinou rakoviny děložního těla.

Rakovinovými nádory přitom netrpí Češi více, než je běžné ve vyspělých zemích Evropské unie. Z nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací například vyplývá, že v Česku onemocní ročně rakovinou 65 406 lidí a podlehne jí 28 406.

Smutný prim drží Češi společně s Maďary pouze v onemocnění karcinomem tlustého střeva a konečníku. Tato choroba ročně postihne 4600 Čechů, přičemž 2550 jich zemře.

Hlavním "viníkem" je podle onkologů nevhodná strava, ale i nedostatek pohybu. Už jen pravidelné procházky posilují imunitu organismu a tudíž i jeho schopnost čelit rakovině.

Rakovině vychází nejvíce vstříc střední generace, a to kvůli svému pohodlí. "Jsou to lidé, kteří vysednou z auta, nastoupí do výtahu, celý den sedí u počítače a večer si to zopakují - jen počítač vymění za televizor," varuje Dienstbier.

Zlom naopak nastává u rakoviny plic, která vede statistiky nádorů mužů. Důvod je prostý: čeští muži přestávají kouřit. Zlepšující se stravování může i za citelný pokles počtů nádorů žaludku - a to i přesto, že Češi zaujímají přední příčky v konzumaci piva.

O souvislosti mezi alkoholem a rakovinou vypovídají podle profesora i ruské statistiky. Obrovská spotřeba vodky může za to, že nikdo jiný netrpí nádory žaludku tolik jako Rusové.

V boji s rakovinou Češi naopak za vyspělými zeměmi zaostávají v prevenci. Zatímco v mnoha státech Unie jsou lidé preventivně zváni na screening (plošné vyšetření) prsu, tlustého střeva nebo čípku děložního hrdla, v Čechách se lidem - mnohdy nepříliš nápaditě - jen oznamuje, že mohou tuto příležitost využít.

"Každá žena by měla jednou ročně projít gynekologickým vyšetřením a stejně tak muži po padesátce by měli kvůli možné rakovině prostaty navštívit urologa. Pokud by se tím Češi řídili, zahubila by tu rakovina mnohem méně lidí než dosud," říká profesor Dienstbier.