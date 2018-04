Na mamografu se nic neukázalo, říkají známé Češky s rakovinou prsu

„Věděla jsem, že mám v prsou cysty, chodila jsem na kontroly, ale pak jsem dlouho nebyla. Ale něco mi říkalo, že bych už zase měla jít,“ vypráví Chantal Poullain (57), jejíž sestra Patricie stejné diagnóze podlehla. „Odmítla klasickou léčbu, věřila v alternativní a kvůli tomu zemřela. To ona mě jistě shůry nabádala, ať jdu na kontrolu.“

Rakovina nebyla pro herečku novinkou. Když jí bylo 22 let, lékaři jí operovali třetí stádium rakoviny děložního čípku. „Když jsem se stejnou diagnózu po padesátce dozvěděla podruhé, zavolala jsem druhé sestře Beatrici. Hned přijela, popíjely jsme vínko, poplakala jsem si,“ říká herečka, která svou nemoc před veřejností tajila. „Potřebovala jsem si zabojovat sama, nechtěla jsem, aby na mě před domem nebo před divadlem čekali zvědaví novináři.“

Zpěvačka Věra Martinová (52) si těsně po svých padesátých narozeninách nahmatala v prsu něco, co tam předtím nebylo. „Na mamografu se nic neukázalo, teprve až na sonu lékař po dlouhém váhání navrhl biopsii. Do týdne mi pan primář zavolal, že je to pozitivní a že mám do čtyř dnů nastoupit na operaci,“ vzpomíná zpěvačka v dokumentu s názvem Rakovina je šok.

Když ta zpráva přišla, seděla zpěvačka zrovna u kadeřnice. „Polilo mě horko, rozbušilo se mi srdce, ale nechtěla jsem na sobě v první chvíli nechat cokoliv znát.“

Podobné pocity prožívala také bývalá moderátorka a mluvčí Pavlína Danková (50). „Nikdy jsem se sama nijak nevyšetřovala. Na bulku jsem přišla při běžné hygieně. Zrovna jsem byla objednaná na prohlídku na mamograf, a tak jak jsem tam přišla, rovnou jsem nahlásila, že mám bouli,“ vzpomíná Pavlína Danková. Po prvním vyšetření se vše zdálo v pořádku. „Paní doktorka mi zavolala, že jsem v pořádku, ale já si trvala na svém, že chci vědět, co ta boule je,“ říká.

Jen díky své umanutosti se dostala na sono. „Tam už by i laik podle pohledů mezi doktorkou a sestrou poznal, že se něco děje. Jsou to takové ty pohledy, které vás zrovna neuklidňují.“ Výsledky se Pavlína dozvěděla přesně v den, kdy po 13 letech odcházela z televize Nova.

Až biopsie potvrdila, že jde o nádor. Pavlína Danková musela na dvě operace za sebou, následovalo ozařování a hormonální terapie. „Na pravidelné injekce chodí jednou za čtyři týdny dodnes. „Chemoterapii jsem odmítla. Nabízeli mi ji preventivně, ale zdálo se mi, že by to jako prevence byl až příliš velký zásah do imunity. Když jsem se ptala, zda se v případech, jako je ten můj, rakovina vrací, dozvěděla jsem se, že ano,“ říká a dodává, že před veřejností svou nemoc netajila. „Nebylo proč, ale musím říct, že po těch letech už mě otázky na to téma otravují, protože mě vlastně nutí se v tom pořád babrat.“

„V červnu 2008 jsem byla na pravidelné kontrole, kam jsem chodila na pozorování kvůli neškodnému nálezu,“ svěřila se dokumentaristům herečka Lenka Termerová (65).

„Říkala jsem lékařům, že mě prso v těch místech bolí. Odpověděli mi, že to, co mám, prostě někdy bolí, že jde o zvápenatělý útvar. Jenomže mě už to pak bolelo tolik, že jsem se sama přihlásila a vnutila na biopsii. Přesně na čarodějnice mi zavolala sestřička, že mám karcinom prsu,“ svěřila se herečka. Z první ruky tu ránu „schytal“ i její životní partner, který u toho telefonátu byl. „Měla jsem představu, že když budu sportovat a jezdit na kole a pít šťávy z mrkve a z řepy, že to zmizí,“ žila zpočátku v iluzi. Nakonec podstoupila operaci i ozařování. „Život mi zachránily naše děti, hlavně jejich přístup, vtip a černý humor,“ říká s úsměvem Lenka Termerová.