Rakovina prsu ohrožuje stále mladší ženy

Žen s touto diagnózou rok od roku přibývá. Za posledních třicet let je jich více o 120 procent.

Dobrá zpráva však je, že se nezvyšuje počet úmrtí. Rakovinu prsu lékaři díky speciálním přístrojům a dobrému systému bezplatných pravidelných prohlídek odhalí včas, dokud je nádor malý a je šance na vyléčení.

Potíž je, že nic z toho se netýká mladých žen do pětatřiceti let. Pro ně neexistuje systém preventivních prohlídek prsu. "Přicházejí pak pozdě, s velkým nádorem, kdy už je léčba obtížná. Nenapadne je totiž, že ve svém věku by se taky mohly stát obětí rakoviny," vysvětluje onkolog Luboš Petruželka.

Proto se onkologové z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze rozhodli, že zapojí lékaře z celé republiky do projektu s názvem Eva 35.

Jeho cílem je přimět mladé ženy, které mají rakovinu prsu v rodině, a tedy i vyšší riziko, že také onemocní, aby se nechaly otestovat, zda nemají jeden ze dvou genů, který rakovinu prsu může vyvolat.

Zní to děsivě, ale ženy, které jeden z těchto genů mají, jsou v podstatě čekatelkami na ortel, kdy u nich lékaři rakovinu objeví. A nejde jen o rakovinu prsu, ale i o vyšší riziko rakoviny vaječníků.

"Mají osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že nádorem onemocní. Proto je dobré vědět o tomto vysokém riziku včas. Až deset procent rakoviny prsu je totiž podmíněno geneticky," říká Petr Pohlreich z Ústavu biochemie a experimentální onkologie Všeobecné fakultní nemocnice.

Mladých žen, které rakovinou prsu onemocní před pětatřicátým rokem života, sice není příliš (v Česku jen sto nových případů ročně), ale jednak jich přibývá a jednak se u nich rakovina chová agresivněji.

Výsledky léčby nejsou tak dobré, takže mladé ženy častěji umírají. A těm, které se už vyléčí, se může nádor vrátit.

Daň za odložené děti?

Potíže mladších žen jsou tak trochu daň za odkládané mateřství, nebo dokonce rezignace na ně. "Zjistilo se, že mít první dítě až po třicítce nebo je nemít vůbec, jsou významné rizikové faktory pro vznik nádoru," popisuje onkolog Luboš Petruželka.

"Riziko rakoviny prsu zvyšuje i brzká menstruace, to znamená před dvanáctým rokem věku, nadváha a kouření. Naopak ženy, které kojily více než rok, mají větší naději, že se jim rakovina prsu vyhne," dodává.

Onkologové proto chtějí, aby ženy, které patří do rizikové skupiny, měly dost informací a chodily jednou ročně na prohlídky. "Když tyto ženy umíme identifikovat, tak nechceme, aby promarnily svou šanci na uzdravení," říká děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Lékaři zároveň hledají nové metody a přístroje, které u mladých žen pomohou rakovinu najít.

"Pro tyto ženy není vhodný mamograf. V tomto věku se v těle ženy odehrává řada hormonálních změn, které se odrážejí v prsní žláze, a tak jím není snadné nádor najít," vysvětluje Jan Daneš, přednosta radiodiagnostické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

V Česku na rakovinu prsu umírá každý rok 102 žen na každých sto tisíc.