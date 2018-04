Devět typů rakovin, které hrozí kuřákům

Pokud patříte mezi kuřáky a rádi byste pro změnu jednou slyšeli nějaké pozitivní dopady tohoto zlozvyku na vaše zdraví, máte smůlu. Kouření opravdu žádné zdravotní výhody nepřináší. Zato těch negativních dopadů na lidské zdraví je celá řada a vědci stále objevují další nepříznivé účinky kouření cigaret.



Lékařka Irena Sobotková z Lékařského domu Praha 7 uvedla, že kromě rakoviny jsou u kuřáků běžné chronické záněty dýchacích cest, zejména ve formě chronické bronchitidy, která se může rozvinout až v CHOPN – chronickou obstrukční plicní nemoc.

„Ta se projevuje zejména dušností a kašlem a může postiženého značně limitovat v každodenním životě. Kouření obecně zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění, spojitost s kouřením byla prokázána například u nádoru jícnu, slinivky i močových cest, kuřáci dýmky či doutníku mohou být ohroženi i nádory dutiny ústní, rtu či hrtanu. Kouření výrazně urychluje proces aterosklerózy, proto je u kuřáků několikanásobně vyšší riziko cévních a srdečních chorob – infarktů, mrtvice, ischemické choroby dolních končetin, vyššího krevního tlaku. Zhoršuje i průběh jiných nemocí – například vředové choroby žaludku, jícnového refluxu, onemocnění ledvin. Kouření v těhotenství je spjato s vyšším rizikem potratu a nízkou porodní váhou novorozence,“ vysvětluje doktorka Sobotková a varuje, že i pasivní kouření může mít pro člověka všechny výše uvedené negativní důsledky, zejména, je-li mu vystaven dlouhodobě.

„I malá expozice cigaretovému kouři významně zvyšuje riziko nádorových onemocnění. Proto neexistuje limit, který by bylo možné pacientům doporučit jako bezpečný, nejlepší je zkrátka nekouřit,“ řekla doktorka Sobotková.

Doktor Luz Claudio, profesor preventivního lékařství z Mount Sinai School of Medicine v New Yorku vysvětlil, že cigaretový kouř obsahuje mnoho toxinů, které pronikají nejen do plic, ale také krví do celého těla, kde mohou dosáhnout na jakýkoli orgán. V tabákovém kouři se nachází více než 4000 chemických látek jako jsou toxické látky a karcinogeny (např. amoniak, oxid uhelnatý, formaldehyd, kyanid, nikotin, arzén, polonium-210 či kadmium) a mutageny (látky narušující genetickou informaci).

Je až s podivem, že i přes všechny tyto chemikálie zabalené v jedné cigaretě stále tolik lidí kouří. Ve Spojených státech amerických je užívání tabáku hlavní příčinou vzniku nádorových onemocnění a úmrtí na rakovinu. Pokud vám vaše zdraví není lhostejné a rádi byste významně snížili riziko vzniku některých z následujících typů rakovin, měli byste típnout svou poslední cigaretu ještě dnes.

VIDEO: Animace: rakovina může postihnout celé tělo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rakovina plic

Na našem seznamu nemůže chybět rakovina plic, která je bezesporu nejčastější formou rakoviny způsobenou kouřením cigaret. Dle statistik Centers for Disease Control and Prevention kouření cigaret přispívá z 80 až 90 procent k úmrtí na rakovinu plic u mužů a žen a je tedy rizikovým faktorem číslo jedna pro vznik rakoviny plic. Kuřáci mají dokonce patnáckrát až třicetkrát vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny plic než nekuřáci.



Rakovina tlustého střeva

Jak už jsme zmínili v úvodu, tabákový kouř může proniknout i do vzdálenějších koutů těla než jen do plic. Podle odborných průzkumů dlouhodobé kouření cigaret může zvyšovat riziko kolorektálního karcinomu o 20 až 60 procent. Kolorektální karcinom je zhoubný nádor, který vznikne z buněk vystýlajících tlusté střevo či konečník. K jeho výskytu přispívají také genetické předpoklady a špatné stravovací návyky spolu s nedostatkem pohybu.

Rakovina děložního čípku

Vztah mezi rakovinou děložního čípku a rizikovým sexuálním chováním je velmi dobře zdokumentován. Hlavní roli v tomto onemocnění hrají lidské papilomaviry, nicméně nedávné studie potvrdili rovněž úzkou spojitost mezi rizikem vzniku rakoviny děložního čípku a aktivním kouřením. Podle odborných statistik 30 procent pacientek s touto nemocí jsou kuřačky.

Nádory ústní dutiny

Podle serveru Healthline je nejčastějším typem orální rakoviny rakovina rtů. Riziko vzniku zhoubných nádorů v okolí ústní dutiny včetně jazyka se zvyšuje věkem, ale kouření cigaret k tomuto riziko významně přispívá přičemž karcinogenní účinky kouření násobí současné požívání alkoholu. Odborníci z Cancer Treatment Centers of America uvedli, že 80 procent pacientů diagnostikovaných s orální rakovinou včetně rakoviny rtu, jazyka, tváře, krku a ústní dutiny užívá tabák ve formě cigaret, žvýkání nebo šňupání.

Rakovina kůže

Šance vzniku rakoviny kůže je u kuřáků značně vysoká, aniž by se museli nadměrně vystavovat slunečním paprskům nebo navštěvovat solária. Studie z roku 2012 ukázala, že kouření cigaret zvyšuje riziko rozvinutí spinocelulárního karcinomu (dlaždicobuněčného), druhého nejčastějšího typu rakoviny kůže, o 52 procent. Tento typ rakoviny je při podchycení v raném stádiu léčitelný, nicméně pokud nemoc postoupí, může ohrozit pacienta na životě.

Rakovina močového měchýře

Podle American Cancer Society (ACS) se rakovina močového měchýře vyskytne u asi jednoho z 26 mužů, u žen je toto riziko nižší, rakovinou močového měchýře onemocní přibližně jedna žena z 88. Nicméně riziko narůstá u kuřáků a podle ACS je kouření dokonce nejdůležitějším rizikovým faktorem rozvinutí tohoto onemocnění. Dle odborníků z ACS hrozí rakovina močového měchýře třikrát častěji kuřákům než nekuřákům a 50 až 70 procent pacientů s touto nemocí jsou kuřáci.

Rakovina ledvin

Ačkoli celkové riziko vzniku rakoviny ledvin je vcelku nízké, podle Cancer Research UK mají kuřáci o 50 procent zvýšené riziko rozvinutí této nemoci. Navíc studie odborníků z Duke University Medical Center v roce 2011 odhalila, že kouření cigaret zvyšuje pravděpodobnost vzniku nejsmrtelnější formy renální rakoviny. Doktor Matvey Tsivian, vedoucí autor studie uvedl, že není dosud jasné, jakým způsobem kouření ovlivňuje růst rakovinových buněk v případě rakoviny ledvin, nicméně seknutí s tímto zlozvykem významně snižuje riziko tohoto onemocnění.

Rakovina prsu

Karcinom prsu je v Česku nejčastějším zhoubným nádorem žen. Ročně jím u nás onemocní kolem 100 ze 100 000 žen. Podobná situace je však i v ostatních vyspělých zemích, kde si rakovina prsu udržuje také své přední místo. Vědci z American Cancer Society publikovali v roce 2013 studii, ve které objevili spojitost mezi kouřením tabáku a zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Přesněji zjistili, že míra invazivního karcinomu prsu byla o 24 procent vyšší u aktivních kuřaček než u nekuřaček a o 13 procent vyšší u bývalých kuřaček než u nekuřaček.

Rakovina jater

Většina z nás si je dobře vědoma účinků nadměrné konzumace alkoholu na naše játra, ale jen málo lidí si uvědomuje, jaký dopad má na největší žlázu lidského těla kouření cigaret. Podle serveru Cancer.net je rakovina jater desátá nejčastější forma rakoviny a pátá nejčastější příčina úmrtí na rakovinu mezi muži v USA.