Rady a tipy, jak ochránit své zuby

Více než polovina dětí v Česku pozná před dosažením pěti let věku, co je to zubní kaz. Asi polovina Čechů podle průzkumů neví, že kromě kartáčku a pasty by měli mít doma také kartáček mezizubní nebo dentální nit, a případně i ústní vodu. Odhaduje se, že až 80 procent lidí si zuby nedokáže správně vyčistit. Není se pak co divit, že prakticky každý má zkušenost s kazem.



Na druhou stranu není se co divit, že lidé ve správné péči o chrup tápou. Dnešní rodiče se učili péči o chrup ještě za socialismu, kdy se doporučovaly krouživé pohyby a mezizubní kartáček byl spíš výstřednost než povinná součást péče o chrup.



Jak tedy na to?

Dnes doporučovaná technika čištění zubů se od té staré liší především v tom, že se kartáček nemá přikládat k zubu kolmo (může se poškodit dáseň), ale pod úhlem 45 stupňů. Plak se pak ze zubů odstraňuje jemnými pohyby, kroužením nebo lépe stíráním.



"Horizontální pohyby mohou způsobit odhalování zubních krčků stejně jako pohyby proti dásni u osob s tenkým biotypem dásně," varuje doktorka Hana Poskerová z brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny, která se specializuje na parodontologii.



VIDEO: Přesný návod, jak správně čistit zuby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nikam nespěchejte, vyčistěte pečlivě tímto způsobem zuby z vnější i z vnitřní strany – a pokud vám to místo dvou minut bude trvat čtyři, není to ztracený čas. Kousací plošky zubů pak očistěte pohyby tahem po ploškách (na této části zubů je šoupání povoleno).



Měli byste si také navyknout, že postup čištění chrupu proměňujete. Většina lidí zuby čistí tak, že pokaždé začnou na stejném místě: podle odborníků to chrupu neprospívá. Postup čištění se tím zautomatizuje a člověk zleniví. Lepší je proces čištění proměňovat, a stále tak být soustředěn na pečlivost.



Nezapomeňte na zadní zuby

"K nejčastějším chybám patří nedostatečné čištění některých míst; jde zejména o zadní plošky posledních zubů (většinou druhé nebo třetí stoličky), vnitřní plošky dolních stoliček, vnitřní plošky dolních řezáků (zde se nejvíce tvoří zubní kámen), vnější plošky horních stoliček, a také zuby různě skloněné, stěsnané a tak dále. A také nedostatečné čištění zubů opatřených korunkami a můstky," potvrzuje doktorka Poskerová.



Pokud se do některých míst nemůžete kartáčkem dostat, pomůže vám jednosvazkový kartáček. Ostatně výběr vhodného kartáčku je kapitola sama pro sebe. Měl by mít malou pracovní plochu a spíše měkčí vlákna.



Co si pamatovat - Nečistěte zuby příliš rychle a příliš silným tlakem.

- Nečistěte zuby hned po jídle, od konzumace by měla uplynout alespoň půlhodina. - Čistěte si chrup pravidelně: ideální je dvakrát až třikrát denně. - Dbejte na vyčištění všech ploch zubu: předních, horních i zadních. - Čistěte i mezizubní prostory; musíte mít nicméně vhodnou velikost mezizubního kartáčku a ovládat techniku jeho použití (totéž platí i pro dentální nit). - Pokud vám krvácejí dásně, zajděte si k zubaři, i když nemáte jiné problémy. - Choďte pravidelně na preventivní prohlídky. - Měňte si pravidelně zubní kartáček. - Vyberte si kartáček, který vyhoví vašim zubům i ústům. - Po čištění kartáček vypláchněte, ať v něm nezůstávají bakterie. - Nepřehánějte to s konzumací sladkých a kořeněných potravin a nápojů. – Pozor si dávejte i na tvrdé potraviny, - Pomůže, pokud si po každém jídle vypláchnete ústa: i čistá voda sníží kyselost ve vašich ústech. - Nepoužívejte zuby k otvírání lahví, roztržení sáčků a podobně, můžete si je poškodit. - Pokud skřípete zuby, proberte to se svým zubařem.

"Příliš tvrdý kartáček zraňuje krčky zubů a dáseň, příliš měkký kartáček při nevhodné technice nevyčistí zuby dostatečně," vysvětluje stomatoložka. Nutná je také pravidelná výměna kartáčku.



Mezizubní prostory čistěte citlivě

Opomíjenou částí zubů, kterou je třeba vyčistit, jsou i prostory mezi zuby. V místě, kde se stýkají dva zuby s dásní, se nejčastěji usazuje zubní plak, a ten může přerůst v zubní kámen způsobující zánět dásní. Proto by se měly i mezizubní prostory opečovávat: čistit je buď dentální nití, nebo kartáčkem. Nicméně než se začnete vrtat v prostorách mezi zuby, rozhodně se poraďte se stomatologem nebo dentální hygienistkou: mohli byste totiž napáchat víc škody než užitku.



"Příliš velký mezizubní kartáček zraňuje dáseň a může poškodit mezizubní papilu, příliš malý nečistí dostatečně efektivně. Nebezpečná je i nesprávná práce s dentální nití, která může při chybném zavádění a nevhodných pohybech mezizubní papilu poškodit," varuje doktorka Poskerová.



Obecně platí, že do většiny mezizubních prostor u dospělých se mezizubní kartáček či nit vejdou, a tak jejich použití může pomoci. V případě, že máte zuby těsně u sebe, je ale nutná velká opatrnost.



Pozor při bělení

Zvláštní kapitolou péče o zuby je touha po běloskvoucím chrupu. Pokud chcete mít zuby bělejší, vždy to řešte v ordinaci: dentální hygienistka vám může zuby mechanicky očistit, a pokud to nestačí, doporučí zubař postup bělení, který nepoškodí vaše zuby.



Naopak různé sady bělidel po domácí použití bývají buď neúčinné, nebo rovnou nebezpečné – zejména při nevhodném použití.



Zuby poničí i skřípání a piercing

I když zubní sklovina je nejtvrdší materiál v lidském těle, do diamantu má přece jen daleko. Takže pokud ve stresu nebo ve spaní skřípete zuby, můžete si chrup výrazně poškodit. Jestliže tyto problémy máte – ať už vám je hlásí partner nebo už máte zuby citlivé či viklavé, poraďte se se zubařem: například od následků nočního skřípění neboli bruxismu vás mohou ochránit speciální pryskyřičné vložky mezi zuby, které zabrání zubům v kontaktu.



Zcela dobrovolně si ovšem chrup poškozují mladí lidé, kteří si zdobí piercingem jazyk nebo dolní ret. Pravidelný kontakt zubů s kovem nebo tvrdým platem totiž zdraví zubů rozhodně neprospěje.



"Při piercingu v jazyku dochází k poranění tvrdých zubních tkání (skloviny a zuboviny) a objevují se i praskliny zubu až odlomení hrbolku, zejména u kovového piercingu. Následkem chronického zraňování zubu může dojít i k odumření zubní dřeně s následným zánětem, případně i abscesem v jeho okolí," varuje parodontoložka.



Piercing, především ten platový, může způsobit také záněty jazyka. Ozdoba ve spodním rtu zase obvykle ničí dolní řezáky.



Začínejte už u dětí

Velmi důležité je, aby si děti zvykly na pravidelné čištění chrupu už odmala. Ideální je, pokud z této činnosti uděláte společný rituál: dítě vidí, jak si zuby čistíte vy, a přidá se k vám. Je třeba také hlídat, jak se dítě stravuje: pokud po celý den uzobává sladkosti, je to pro sklovinu jeho zubů velká zátěž.



Nezapomeňte dětem kupovat speciální pastu určenou pro batolata a předškoláky. Má totiž nižší obsah fluoru, což chrání nejmenší – kteří pastu často polykají – před předávkováním fluorem, které může vyvíjející se zuby trvale poškodit.



Hlavně prevence

Chyb, jimiž můžete svým zubům uškodit, je opravdu hodně. Pokud ale budete pravidelně chodit na preventivní prohlídky k zubaři a otevřeně přiznáte všechny bolístky, které vás trápí, mělo by se předejít tomu nejhoršímu. Zvažte také návštěvu dentální hygienistky. Většina pacientů k nim zatím nechodí, možná i proto, že jejich péče není hrazena ze zdravotního pojištění.



Na druhou stranu, ošetření a rady dentální hygienistky vám mohou ušetřit mnohem větší výdaje: pomůže vám vybrat vhodný kartáček i mezizubní kartáček, abyste si zuby nepoškozovali, naučí vás správné technice čištění, případně zbaví zuby nečistot, aby byly bělejší.

Článek vyšel v červnovém vydání časopisu Zdraví