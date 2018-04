Rádobyzdravé potraviny, na které raději zapomeňte

Bez tuku, odtučněné, light, bez cukru, nízkotučné, bez přidaného cukru. To všechno jsou zázračné formulky, které vám mají vnuknout pocit, že potraviny s takovýmto označením jsou mimořádně zdravé, dietní a všeobecně prospěšné. Jenže tomu tak v řadě případů není; nízkotučné potraviny mohou mít například velmi vysoký glykemický index. Označení "bez tuku" zase nic neříká o obsahu cukru a chemických látek. Tady je několik příkladů potravin, které si svou "zdravou" image nezaslouží.

1. Light colové nápoje

Colové nápoje s označením light ve vás možná probouzejí pocit, že se jedná o jejich zdravou verzi a můžete jich vypít v podstatě neomezené množství, protože vašemu zdraví ani postavě nijak neuškodí. Jenže tak to vůbec není. Nejnovější studie například dávají do souvislosti pití jednoho dietního colového nápoje denně a výskyt metabolického syndromu - souboru symptomů (například velký podíl břišního tuku), které zvyšují riziko srdečních onemocnění. Odborníci si zatím nejsou jistí, zda vinu nesou ingredience obsažené v tomto typu nápojů, nebo životní styl lidí, kteří je pravidelně pijí.

Nicméně se v každém případě odborníci shodují, že sladidla, která se do tohoto typu nápojů přidávají společně s barvivy a dalšími dochucovadly, nejsou pro zdraví člověka prospěšná. Někteří vědci je dokonce označují za karcinogenní. Každopádně se jejich pravidelná a intenzivní konzumace spojuje s hyperaktivitou, vysokým krevním tlakem a vysokou hladinou krevního cukru.

2. Sushi z bílé rýže a imitace krabího masa

I když je sushi obecně považované za zdravé jídlo a mořské plody obecně obsahují celou řadu důležitých prvků (selen, vápník, jód, omega-3 mastné kyseliny a další), platí to jen pro sushi vyrobené z kvalitních surovin. Kombinace bílé rýže a náhražky krabího masa má velmi vysoký glykemický index, velkou kalorickou hodnotu a přitom relativně malou hodnotu výživovou. Nejsou v ní například téměř řádné bílkoviny. O to víc však imitace krabího masa obsahuje cukru. Pokud takové sushi budete jíst pravidelně, zcela určitě se to brzy projeví na vaší postavě.

3. Light salátová zálivka

Různé dresingy, omáčky a zálivky na saláty v light verzi obsahují nepochybně méně tuku a většinou i méně kalorií než "běžné" dresingy. Jenže u řady z nich výrobce ubere tuk a přidá cukr, umělá dochucovadla a sladidla. Navíc řada vitaminů ze zeleninového salátu je rozpustná v tucích a úplná absence tuků znamená, že se do těla vstřebá méně využitelných živin. U průmyslově vyráběných zálivek na salát proto důkladně pročítejte etiketu s jejich složením.

4. Buráky

Buráky obsahují zdraví prospěšné tuky, které pomáhají v boji proti kardiovaskulárním chorobám, a když je budete chroupat večer před televizí, rozhodně svému tělu prospějete víc, než kdybyste si dali chipsy. Přesto se však nejedná o typicky zdravou potravinu. Problémem není jen vysoký podíl tuku, který se může odrazit na vaší váze, ale především obsah omega-6 mastných kyselin. Ideální poměr mezi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami pro naše tělo je 1:1 a vysoký obsah omega-6 mastných kyselin může tento poměr narušit. Příliš vysoký podíl omega-6 mastných kyselin je spojován s celou řadou chorob, jako je například Alzheimerova choroba, revmatická artritida, diabetes a mnohé další.

5. Ovocné džusy a sušené ovoce

Ovoce je nepochybně pro vaše zdraví nedocenitelnou volbou. Je plné vitaminů, minerálů, antioxidantů, vlákniny a dalších zdraví prospěšných věcí. Mnohem lepší však je, pokud si ho dáte čerstvé. Do ovocných džusů a koktejlů se totiž ve většině případů přidává cukr. V některých džusech je množství přidaného cukru skutečně mimořádné.

Například ve sklenici hroznového džusu je stejně cukru jako v čokoládové tyčince (hroznová šťáva obsahuje kolem 40 gramů cukru v jedné porci). Navíc ve většině ovocných džusů na rozdíl od čerstvého ovoce není obsažena vláknina a jsou do nich přidána umělá barviva.

Sušené ovoce zase není příliš vhodné kvůli příliš vysokému obsahu cukru, ačkoli v tomto případě nejde o uměle přidaná sladidla. Problém je v tom, že si řada lidí neuvědomuje, že jen několik kousků sušeného ovoce má tolik cukru jako například půl kila čerstvých banánů. I když byste takové množství čerstvého ovoce nesnědli, u sušeného máte pocit, že jde jen o malé množství, a zkonzumujete jej mnohem víc.

6. Light zmrzlina

Light verze sladkostí je častou volbou lidí, kteří si chtějí dopřát zdravější "mlsání". Jenže light označení vůbec nemusí znamenat, že se jedná o produkt s menším množstvím kalorií. Speciálně u zmrzlin byste měli pozorně pročítat etikety o jejich složení a kalorických hodnotách, protože některé light verze obsahují víc kalorií než "klasické" zmrzliny. Navíc někteří odborníci tvrdí, že light verze nejsou tolik chuťově výrazné a v důsledku toho jich zkonzumuje člověk větší množství.