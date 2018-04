Půst - náboženská zvyklost nebo i pomoc tělu?

Určitě si vzpomenete, jak jste jako malí o vánocích vyhlíželi po celodenním půstu zlaté prasátko. A také na to, s jakou chutí jste se pustili do kapra a bramborového salátu. Půst má ale i jiné, daleko důležitější účinky, než tradici.

Co na to tělo?

Organismus se potřebuje pročistit, vyloučit nebezpečné látky. Ačkoli jíte zdravé ovoce, pijete zdravé mléko, není to zas tak úplně pravda. Velká část potravin je ošetřována chemicky, krávy dostávají třeba i antibiotika. Škodliviny nepřijímáme ve velkém množství, ale pořád je lepší, když se jich tělo zbaví.

Proč se trápit půstem?

Při pravidelném půstu dochází k intenzivní očistě organismu. Optimální je aplikovat půst jednou týdně, tělo si na tento půst zvykne. A pravidelností docílíme vyššího efektu. Tímto typem půstu čistíme především trávicí trakt, zejména tlusté střevo, ve kterém zůstávají nestrávené zbytky potravy. Mohou se přichytit na sliznici střeva a dochází ke konstantní intoxikaci organismu. Těmito toxiny jsou zatěžována především játra, zhoršuje se imunita, máme méně energie. česká republika je v Evropě na předních příčkách ve výskytu rakoviny tlustého střeva. Vhodné je udělat alespoň jednou za rok delší půst cca 1 týden. V tomto případě je nutná konzultace s odborníkem.

Vůle a hlad

Nejhorší je to s vůlí. První hodiny celodenního půstu bojujete statečně, ale s postupujícím časem přichází kručení v břiše a žaludek oznamuje, že je prázdný. Hlavní je pořád si opakovat - dělám to pro své zdraví. To by měla být přece ta největší motivace.

Hlavně hodně pít

Doporučuje se vypít minimálně 3 litry vody. Můžete přidat ovocné a zeleninové šťávy, ale tím lehce snížíte účinnost půstu. Na chvíli ošálíte trávicí systém i sami sebe a nebudete mít onen dráždivý pocit hladu.

Nebezpečí

Je třeba asi uvědomit, že půst se drží 24 hodin. Jistě máte v paměti dívky, které onemocněly mentální anorexií. Takový půst může ohrozit život. Trpíte-li cukrovkou či jiným interním onemocnění je nutné poradit se s ošetřujícím lékařem. Při půstu může především u žen docházet k závratím, což může být způsobeno nízkou hladinou krevního cukru. V tomto případě půst přerušte a dejte si kousek ovoce.