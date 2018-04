Pudinkové dezerty zvládnete za pár minut a potěšíte všechny blízké

Nepečený jablkový dort

(10 minut a 20 minut chlazení)

Na jednu dortovou formu



1 balíček dětských piškotů

6 velkých jablek, oloupaných a zbavených jádřinců

100 ml vody na rozmíchání pudinku + trochu vody na podlití jablek

1 pudinkový prášek s vanilkovou příchutí

trochu cukru, popřípadě citronové šťávy na ochucení jablek

220–250 ml smetany na šlehání

230–250 ml zakysané smetany

1 lžíce moučkového cukru



Dno dortové formy vyložte v jedné vrstvě piškoty. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte najemno. Vložte je do kastrolu, trochu podlijte vodou a za občasného míchání duste doměkka. Ve 100 ml studené vody rozmíchejte pudinkový prášek a vlijte k jablkům. Pořádně rozmíchejte, vařte a míchejte ještě asi 3 minuty, aby se pudink dobře provařil. Směs odstavte z ohně a podle chuti jablek doslaďte nebo okyselte citronovou šťávou. Teplou směs ihned po uvaření nalijte na piškoty, překryjte vrstvou zbylých piškotů a nechte vychladnout. Mezitím ušlehejte smetanu s moučkovým cukrem v tuhou šlehačku a vmíchejte do ní zakysanou smetanu. Na vychladlý dort rozetřete smetanový krém, urovnejte povrch stěrkou a dejte chladit do lednice, nejlépe do druhého dne. Povrch dortu můžete libovolně ozdobit ovocem, ořechy, kakaem apod., ale je výborný i jen tak.

Linecký koláč s malinami

(Příprava: 10 minut + 30 minut na odpočinutí těsta + pečení 15–20 minut

Na jednu koláčovou formu



200 g hladké mouky

120 g hery

2 žloutky

60 g moučkového cukru

špetka soli

trochu tuku na vymazání formy

Na náplň:

1 pudinkový prášek s vanilkovou příchutí

500 ml mléka

asi 3 lžíce cukru krupice

450–500 g mraženého nebo čerstvého ovoce,

1 sáček dortové želatiny

cukr, případně citronová šťáva na ochucení želatiny



Troubu předehřejte na 170 ˚C a koláčovou formu vymažte tukem. Všechny suroviny na těsto smíchejte v míse a vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do fólie a nechte asi půl hodiny v chladu odpočívat. Potom těsto rovnoměrně namačkejte do koláčové formy, propíchejte vidličkou a dejte péci do vyhřáté trouby. Pečte asi 15 až 20 minut, až začnou zlátnout okraje, vyndejte ho z trouby. Mezitím si uvařte podle návodu na obalu pudink a ještě horký nalijte na teplý upečený korpus a nechte vychladnout. Povrch zchladlého krému pokryjte ovocem a přelijte podle návodu na sáčku připravenou teplou želatinou. Želatinu po uvaření podle chuti oslaďte, popřípadě dochuťte citronovou šťávou. Koláč nechte před krájením ztuhnout v lednici.

Tvarohové noky s malinovou omáčkou

(Příprava 15 minut a vaření 3 minuty jedna várka)

Pro čtyři osoby (asi 40 noků)



250 g baleného měkkého tvarohu

2 vejce, zvlášť žloutky a bílky

1 lžíce másla nebo hery

špetka soli

100 g polohrubé mouky (asi 200 ml) + asi 2 hrsti na posypání válu

Na omáčku:

400 ml vody + asi 3 lžíce na rozmíchání pudinku

3–4 lžíce třtinového hnědého cukru

15 g pudinkového prášku s vanilkovou příchutí

300 g mražených (i čerstvých) malin, lesní směsi, nebo jahod

4 lžíce zakysané smetany nebo šlehačky na ozdobu



Nejdříve si připravte ovocnou omáčku. V kastrůlku se silným dnem svařte vodu s cukrem a vmíchejte do ní pudinkový prášek rozmíchaný v troše studené vody. Za stálého míchání vařte

asi tři minuty, aby se škrob dobře provařil. Vsypte mražené nebo čerstvé ovoce, zamíchejte a nechte přejít varem. Ovoce můžete pomačkat šťouchadlem na brambory a odstavte je z ohně. Do většího kastrolu si dejte vařit vodu na noky a lehce ji osolte. Oddělte žloutky od bílků. V míse utřete tvaroh se žloutky, změklým tukem a špetkou soli. Z bílků ušlehejte tuhý sníh a společně s moukou ho vmíchejte do utřeného tvarohu a jemně promíchejte. Na dobře pomoučeném vále z těsta postupně vyválejte stejnoměrně silné válečky o průměru asi 1,5

cm. Lehce je rukou zploštěte a ostrým nožem šikmo nakrájejte přibližně na 3cm kousky. Noky vsypte do vroucí vody (je lepší je uvařit nadvakrát) a po vyplavání na hladinu vařte 3 minuty, během vaření je promíchejte. Na zkoušku jeden nok rozkrojte a podle potřeby ještě chvíli vařte, nebo je vyndejte děrovanou naběračkou. Noky rozdělte na talíře, přelijte teplou ovocnou omáčkou a ozdobte lžící kysané smetany.

Pudinkový koláč se zakysanou smetanou

(Příprava: 10–15 minut + pečení 30–40 minut a asi 30 minut na vychladnutí)

Na jeden plech



Na těsto:

200 g polohrubé mouky

4 celá vejce

100 ml studené vody

100 ml slunečnicového oleje

2 lžíce kakaa holandského typu

1 sáček prášku do pečiva

trochu tuku a hrubé mouky na vymazání a vysypání plechu

Pudinkový krém:

750 ml plnotučného mléka

2 pudinkové prášky s vanilkovou příchutí

cukr krupice podle chuti

Na potření:

2 ks zakysané krémovité smetany

2 sáčky vanilkového cukru



Předehřejte troubu na 180 ˚C a plech vymažte tukem a vysypte hrubou moukou. Mouku prosijte a smíchejte s kypřicím práškem a všechny suroviny na těsto smíchejte v míse. Těsto nalijte na vymazaný a vysypaný plech a rovnoměrně rozetřete stěrkou. Pudink rozmíchejte v troše studeného mléka a uvařte podle návodu na obalu. Podle chuti oslaďte a horký pudink rozetřete na syrové těsto na plechu a dejte péci do předehřáté trouby. Pečte při 180 ˚C asi 30–40 minut. Plech vyndejte z trouby a nechte asi půl hodiny vychladnout. Mezitím si

rozmíchejte kysanou smetanu s vanilkovými cukry a vychladlý koláč potřete po celém povrchu – uhlaďte a dejte ztuhnout do lednice. Trvá to nejméně jednu hodinu, potom koláč krájejte na jednotlivé porce.