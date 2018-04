Ptačí chřipka mutuje i u lidí, potvrdila WHO

ČTĚTE TAKÉ:

Krátce po jejich smrti tvrdil mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Peter B. Cordingley, že virus nemutuje.

"To je aspoň jedna dobrá zpráva. Vzali jsme vzorky od nemocných a zjistili jsme, že k žádné mutaci zatím nedošlo," uvedl.

Nová zpráva WHO však ukázala, že u jednoho z nakažených, kterým byl desetiletý chlapec, se virus přece jen poněkud změnil. Lehce změněný H5N1 se pak přenesl na chlapcova otce. Oba nakažení zemřeli.

Epidemiolog Tim Uyeki ze Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí v USA to považuje za "první důkaz, že člověk přenesl na další osobu virus ptačí chřipky, který pochytil od jiného člověka".

Vědci se domnívají, že chlapec mohl dostat nemoc od své matky, která však byla pohřbena bez pitvy a bez prozkoumání příčiny smrti.

Podle Cordingleyho byl však "přenos z člověka na člověka" zaznamenán již dříve, i když nikdy ne u tolika lidí. Ale důležitější než to, kdy a kde se virus začal přenášet z člověka na člověka, je zřejmě nynější potvrzení skutečnosti, že H5N1 dokáže v lidském těle mutovat.

Mutace neusnadňuje přenos

Pro budoucnost by to mohlo mít vážné následky. Zatím jsou však vědci klidní - proměny viru podle nich skončily sérií úmrtí v indonéské rodině. "Zastavilo se to. Momentálně je to slepá ulička," řekl Uyeki na třídenním jednání WHO v indonéské Jakartě.

Podle něj nebylo na zkoumaných virech "nic pozoruhodného". Původce ptačí chřipky prý neustále lehce mutuje, a proto není důvod k panice.

Uklidňoval také Aburizal Bakrie, indonéský ministr pro sociální záležitosti. Podle něj se u viru neobjevily žádné známky takové změny, která by usnadnila šíření ptačí chřipky mezi lidmi, a mohla tak vyvolat smrtící pandemii nemoci.

Klid je možný nyní, důvody k nervozitě pro budoucnost však zůstávají. "Očekává se, že v Indonésii se budou nadále objevovat jednotlivé případy i shluky (nakažených) lidí, a to tak dlouho, dokud se bude vyskytovat ptačí chřipka u drůbeže," řekl Baju Krišnamurti, který koordinuje boj indonéských úřadů s touto nemocí.

Nadále tedy budou existovat podmínky pro vznik významnějších mutací smrtonosného viru.

Ptačí chřipka se v Indonésii stále vyskytuje v rozsáhlém měřítku. Kromě ptáků a drůbeže se obětí této nemoci stalo už 39 Indonésanů.

Vědce znepokojuje zejména to, že Indonésané představují dvě třetiny případů, které na ptačí chřipku zemřely od počátku tohoto roku. Jakarta nyní žádá o mezinárodní pomoc ve výši 900 milionů dolarů. Peníze mají dovolit plné zavedení protichřipkových opatření, která od Indonésie vyžaduje okolní svět.

Za poslední tři roky se virem ptačí chřipky nakazilo asi 220 lidí a 120 z nich nemoci podlehlo.