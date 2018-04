První sex vás ovlivní na celý život

Zatímco příliš brzké zahájení sexuálního života ovlivňuje více ženy, s pozdní sexuální zkušeností mají z dlouhodobého hlediska problémy především muži. Dokazuje to nová studie realizovaná na Columbia University a State Psychiatric Institute HIV center for Clinical and Behavioral Studies.

Příliš brzo i pozdě

Dosavadní výzkumy sice upozorňovaly především na negativní vliv předčasného začátku sexuálního života, ale nové výsledky přesvědčivě dokazují, že lidé, kteří začnou sexuálně žít až po svých dvacátých narozeninách, trpí mnohem častěji sexuálními dysfunkcemi.

Tento problém se týká především mužů, kteří přijdou o panictví později než v jednadvaceti letech; mají potíže se vzrušením a dosažením orgasmu.

Ačkoli vědci zatím nevědí, proč přesně to tak je, upozorňují na to, že rozsah problémů vyplývajících z pozdního začátku sexuálního života je srovnatelný s těmi, které souvisí s jeho příliš brzkým začátkem.

"Jen těžko se dá určit, která skutečnost nastane jako první. Zda se muži bojí začít sexuálně žít proto, že mají sexuální dysfunkci, nebo zda je dysfunkce následkem pozdního začátku sexuálního života," říká Eli Coleman, jeden z autorů studie. "Nicméně s určitostí jsme prokázali, že tyto dva faktory spolu významným způsobem souvisí."

Vědci, kteří zkoumali klinická data sesbíraná od roku 1996, také zjistili, že lidé, kteří začali se sexem příliš brzo, tedy v období časné puberty, mají větší tendence k promiskuitnímu chování, trpí častěji pohlavně přenosnými chorobami a častěji se milují pod vlivem alkoholu nebo drog.

Sex až po svatbě? Nesmysl

"Ačkoli zatím není jasné, kde leží příčina, mohou výsledky výzkumu významně pomoci při pohledu na rizikové faktory, které ničí i dlouhodobé vztahy," říká Coleman. "Sexuologové se stále častěji setkávají s lidmi, kteří do manželství vstupují jen s velmi malými, nebo dokonce žádnými sexuálními zkušenostmi. Později pak mají velké potíže s dosažením sexuálního uspokojení a to se samozřejmě negativně odráží ve vztahu."

"Lidí, kteří se dobrovolně rozhodnou zůstat až do svatby panic nebo panna, je naprosté minimum. Většinou je odklad sexuálního života zapříčiněn psychickým blokem, prožitým traumatem, sexuální dysfunkcí nebo obavou, že s člověkem není něco v pořádku. Velmi častým důvodem je strach z intimity, nespokojenost s vlastním tělem nebo zneužívání drog a alkoholu. Důsledkem je potom odložení začátku sexuálního života."

Správný muž a správná žena

Odborníci navíc upozorňují na to, že média bombardují čtenáře nejrůznějšími předsudky z oblasti sexuálního života, které jsou v rámci kultury už pevně vžité. Tyto předsudky se potom negativně odrážejí na individuálním prožívání sexu.

Podle sexuologů je například stále vžité tvrzení, že "hodné holky" o sexu nemluví a nemusí se jim ani nijak zvlášť líbit, protože se jedná spíše o "mužskou záležitost." "Důsledkem toho je skutečnost, že ženy stále nedokáží svobodně mluvit o sexu a už vůbec neumí požádat o to, co by opravdu chtěly. To vede k dlouhodobé nespokojenosti, orgasmickým dysfunkcím, a navíc jsou tyto ženy mnohem náchylnější ke zneužívání a toleranci k násilí."

U mužů je zase problémem stereotypní prezentace "sexuálního stroje." "Muži často žijí v zajetí stereotypu, že správný muž má chuť na sex neustále a může se milovat pořád. Muži se pak často buď snaží této představě vyhovět a začínají sexuálně žít příliš brzy, protože chtějí poznat co nejvíc žen, nebo jsou naopak traumatizováni pozdním začátkem sexuálního života, a vytvářejí si tak další psychický blok."