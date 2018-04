První rady, jak správně nastartovat hubnutí

Mám za sebou první dvě návštěvy a moje dojmy jsou pozitivní. Vše probíhá bezproblémově, na každou další konzultaci se těším. Cesta, na kterou jsme se s Helenou vydaly, nebude jednoduchá a zatím jsme na jejím počátku. Nicméně se těšíme na to, co bude dál.

Terapeutky jsou velmi sympatické a rozumí své práci. Bála jsem se svěřovat, ale při jejich profesionálním a přátelském přístupu mě obavy opustily. Velkou změnou je pro mě nutnost přemýšlet, kombinovat, plánovat a chystat jídlo dopředu.

Moc se mi líbí prostředí - určitě se zde cvičí lépe než v upocené tělocvičně. Oceňuji i individuální přístup a to, že terapeutku mám vždy na hodinu jen pro sebe. Těším se na to, že do svého jídelníčku konečně zabuduji řád, který už se začíná pomalu rýsovat, ale zcela ono to ještě určitě není.