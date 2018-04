Když se z dívek stávají ženy: 7 otázek a odpovědí o první menstruaci

Dnešní dívky podle gynekologa Pavla Turčana často dospívají dříve než jejich matky či babičky. I proto je vhodné svou dceru na první menstruaci připravit včas. Mluvit o tom můžete nenásilně a postupně už v období, kdy nastupuje do školy (rady, jak své dceři říct o menstruaci, čtěte zde).

Protože kolem první menstruace koluje ve společnosti neustále mnoho mýtů, přinášíme odpovědi na sedm základních otázek, které iDNES.cz poskytl renomovaný gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

1. V jakém věku obvykle přijde první menstruace? Proč ji některé dívky dostanou dříve než jiné?

Optimální věk pro první menstruaci je nejpozději do patnácti až patnácti a půl let. Některé dívky ji mají ale již i v devíti letech, v průměru mezi 12. až 14. rokem. Každý z nás je jiný, a tak je tomu i u dívek a mladých žen. Každý máme jinak nastavené biologické hodiny. Závisí to jak na genetické výbavě daného jedince, tak i na stravě a prostředí, ve kterém vyrůstá.

Věk první menstruace je celkově nyní o něco nižší, než tomu bylo u našich babiček a zvláště prababiček. Ale proč tomu tak je, nikdo přesně neví. Bylo vysloveno již mnoho teorií, ale jednoznačně a spolehlivě situaci nevysvětlují.

2. Jaké příznaky mohou dívku upozornit, že brzy dostane první menstruaci?

Nejdříve se začnou zvětšovat prsa (asi 3 až 4 roky před první menstruací), následně začne růst pubické ochlupení (bývá 1 až 2 roky předem). Pod vlivem hormonálních změn se 6 až 12 měsíců předem může objevit výtok z pochvy. Někdy se k tomu mohou přidat ještě různé pocity plnosti, tlaku či pobolívání v podbřišku nebo napětí v prsou.

3. Jaký průběh většinou mívá první menstruace?

To je opět velice individuální. Může být slabší i silnější, kratší i delší, bolestivá i nebolestivá, jako každá jiná. Možná akorát ta bolestivost bývá v prvních menstruačních cyklech někdy mírnější, než je tomu později. První cykly mohou být totiž anovulační, bez dozrání vajíčka, a pravidelnost ovulace většinou nastupuje až o něco později. Někdy se krvácení může v prvních cyklech objevovat až příliš často.

4. Měla by být menstruace od začátku pravidelná?

Určitá nepravidelnost ve smyslu plus i mínus je zde v pořádku. Většinou se vše srovná do dvou až tří let od první menstruace. Problém může nastat v případech, kdy je menstruace příliš častá a dlouhá, případně i se silnějším krvácením. Tomuto stavu říkáme juvenilní mettrorhagie. Dívky při ní mají příliš velkou ztrátu krve, jsou častěji více unavené a méně odolné, většinou se zde neobejdeme bez lékařské pomoci.

Při méně závažných případech nepravidelnosti či potížemi, jako je zvýšené maštění pleti a akné, si často vystačíme i s některými doplňky stravy, zvláště s přídavkem fytoestrogenů, například Sarapis mensis.

5. Kdy by dívka měla poprvé navštívit gynekologa?

Obecně se doporučuje navštívit gynekologa poprvé z důvodu očkování proti HPV, které je u nás hrazeno zdravotními pojišťovnami mezi 13. a 14. rokem věku, ale k běžné gynekologické péči je vhodné začít docházet od 15 až 16 let. Pokud jsou ale potíže s nepravidelným cyklem, bolestmi s ním spojenými a podobně, doporučuji na gynekologii zajít v kterémkoliv věku.

6. Je vhodné u takto mladých dívek používat tampóny?

Tampóny mohou používat i mladé dívky, které ještě pohlavní styk neměly. Budou-li si je zavádět čistýma rukama, aby si nezanesly nějakou infekci, rozhodně jim nic nehrozí. Je pouze potřeba si vybrat vhodnou velikost tamponu.

7. Když dívka dostane první menstruaci, jak se změní její tělo?

Většina změn (růst prsou atd.) již probíhá před první menstruací. Pod vlivem hormonů ale často změny pokračují. Nemusí se jednat o přibývání na váze. Spíše nastává změna tělesných proporcí z dětské postavy až do vzhledu dospělé ženy, tedy širší boky atd.

Častější bývají změny na kůži. Pleť se obvykle více mastí a vzácné nejsou ani potíže s akné, zvláště když je u dívky mírně zvýšená hladina mužských pohlavních hormonů.

Tělesný růst se nezastavuje ihned po první menstruaci, ale většinou do 4 až 6 let po ní. Mají na tom významný podíl estrogeny, které se začnou tvořit při dozrávání vajíček ve vaječnících.