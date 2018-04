První dítě? Později, míní většina

Pětadvacet let - to je dnes podle většiny národa ideální věk, kdy by měla žena porodit první dítě. Otec by měl být ještě starší: nejméně o tři roky. Vyplývá to z průzkumu agentury AISA, uskutečněného v červnu a červenci, který má redakce od úterý k dispozici. K rodičovství v pozdějším věku se přiklánějí hlavně vysokoškolsky vzdělaní a lépe situovaní lidé. Představa, že není důvod s dětmi pospíchat, je přitom stále silnější: před třemi roky, kdy AISA dělala týž výzkum poprvé, byl ideální věk o sedm měsíců nižší.